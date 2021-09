Znano, kaj se bo zgodilo z vojaki brez PC pogoja

Delo od doma ne bo mogoče za vse



Cepljenih okoli 60-odstotkov pripadnikov SV

Minister za obramboje podpisal navodila za delo za vojake in zaposlene na ministrstvu za obrambo po 1. oktobru, ko bo obvezno upoštevanje pogojev PC (preboleli, cepljeni). Tako bodo pripadniki Slovenske vojske brez pogoja PC najprej lahko izrabili presežek ur, nato letni dopust, nato pa bodo lahko šli na čakanje zaradi višje sile.Pri čakanju na delo bodo dobili nadomestilo plače v višini 50 odstotkov, so na ministrstvu za obrambo za STA potrdili informacije, ki jih je danes na svoji spletni strani objavil Sindikat vojakov Slovenije.Necepljenim v upravnem delu ministrstva pa bo odrejeno delo od doma, kjer bo to možno. Vsem, za katere delo od doma ne bo možno, bo ponujena sklenitev dogovora o mirovanju pravic iz delovnega razmerja, v tem čsu torej ne bodo dobili plačila.Za pripadnike in pripadnice Slovenske vojske, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PC po 1. oktobru, ne bo mogoče odrediti dela od doma, navajajo v Sindikatu vojakov Slovenije. Ob tem so v sindikatu dodali, da bo zaradi izvrševanja dela in nalog necepljenih vpoklicana pogodbena rezerva Slovenske vojske, za katere pa ni navedeno, ali bodo morali izpolnjevati pogoj PC ob vpoklicu. Takšne informacije na ministrstvu oz. v Slovenski vojski niso potrdili.So pa na ministrstvu za obrambno dodali, da se vodstvo ministrstva zaveda, da je odločitev glede cepljenja na strani posameznika. Ob tem so pozvali vse zaposlene, da bi v prihodnjih dneh in tednih prisluhnili znanosti in zagotovilom zdravstvene stroke o koristih cepljenja proti covidu-19, kar bo zagotovilo čimprejšnjo vrnitev v normalno delovno rutino ter nadaljnje nemoteno delovanje ministrstva za obrambo.Na ministrstvu za obrambo so za STA tudi navedli, da se je med zaposlenimi v upravnem delu ministrstva proti covidu-19 cepilo 51 odstotkov v vojaški zdravstveni službi. Nekateri so se naknadno cepili tudi drugje, torej po cepilnih centrih v državi, a podatkov o precepljenosti teh nimajo.Med pripadniki Slovenske vojske pa se je v vojaški zdravstveni službi polno cepilo 59,32 odstotka. Tudi med vojaki so se nekateri odločili za cepljenje pozneje v cepilnih centrih, tako da celovitih podatkov o deležu precepljenosti v Slovenski vojski trenutno nimajo.