PC za vse? Poklukar se s tem predlogom strinja

Minister za zdravje Janez Poklukar se je danes odzval na predlog strokovne skupine za obvladovanje covida-19, ki je predlagala uvedbo pogoja PC (preboleli in cepljeni) za vse državljane od faze, ko bi bili zapolnjeni dve tretjini razpoložljivih intenzivnih postelj za covidne bolnike. »Če bo potrebno, bomo sledili predlogu,« je napovedal Poklukar.



Kot je pojasnil Poklukar, bodo bolnišnice dosegle dvotretjinsko zasedenost intenzivnih postelj pri približno 150 zasedenih posteljah. Gre za ukrep, ki bi bil sprejet z namenom preprečiti zlom zdravstva, je opomnil Poklukar.



»Iz epidemioloških številk je razvidno, da ima pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) pozitivne učinke,« je pojasnil Poklukar in izrazil upanje, da se bodo nekoliko nižje številke okuženih s koronavirusom v naslednjih dneh pričele kazati tudi v upadanju hospitaliziranih zaradi covida-19.



Po podatkih bolnišnic, ki jih je predstavil Poklukar, bo zaradi zagotavljanja kadra za covidne oddelke v tem tednu odpovedanih 589 operativnih posegov v hospitalnem delu, 175 ambulantnih operativnih posegov in 5824 specialističnih ambulantnih obravnav. Prav tako bo v tem tednu izostalo 6792 dni akutne bolnišnične obravnave in 1072 dni neakutne bolnišnične obravnave.



Glede učinkovitosti pogoja PC pa je Poklukar dejal, da ta še ni uveljavljen, zato ga še ne more komentirati. Po informacijah N1 je ustavno sodišče sicer prejelo že približno 250 pobud posameznikov iz državne uprave, ki izpodbijajo vladni odlok. Ta s 1. oktobrom uvaja obvezno izpolnjevanje pogojev PC za vse zaposlene v državni upravi.

Policisti in vojaki čakajo ustavno sodišče

Ustavno sodišče je medtem sporočilo, da bo nekatere pobude za presojo ustavnosti omenjenega vladnega odloka obravnavalo absolutno prednostno, je razvidno iz dopisa sodišča, ki ga je na Twitterju objavil Sindikat policistov Slovenije, sicer eden od pobudnikov.



Poklukar je opomnil, da je bila zaradi naraščanja števila oseb, ki so potrebovale bolnišnično zdravljenje zaradi covida-19, ta teden v pripravljenosti na sprejem bolnikov tudi bolnišnica Sežana. Ker potreb po dodatnih bolnišničnih kapacitetah nato ni bilo, se za odprtje covidnega oddelka niso odločili, je pojasnil Poklukar.



Vse državljane je Poklukar ponovno pozval k cepljenju proti covidu-19, ki po njegovih besedah zagotavlja, da se ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa ne spreminjajo pogosto. Če bomo vztrajali pri pogoju PCT, se bomo kmalu pogovarjali o drugačnih ukrepih, je napovedal Poklukar.

