Znani rabin udaril: »Slovenija je edina država v EU, ki otroke oblači v komunistične borce«

David Belman je znani judovski rabin, ki deluje v Sloveniji. Pogosto se oglaša na družabnih omrežjih in komentira aktualne dogodke. Razumljivo, po navadi so povezani z Izraelom in grozo, ki se dogaja v Gazi, a tokrat se je spravil na Slovenijo.

Otroci oblečeni v partizanska oblačila

Zmotili so ga otroci oblečeni v partizanska oblačila, Slovenijo je celo primerjal z teroristično organizacijo Hamas.

Tako je udaril: »Slovenija je edina država v EU, ki poveličuje komunizem, otroke oblači v komunistične borce,... Saj veste... Hamasovske zadeve.«

