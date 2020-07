Znani Kranjčan trdi: Koronavirus ne obstaja!

Medtem ko je ves svet že zadnje pol leta v primežu novega koronavirusa, kranjski mestni svetnik in predsednik svetniške skupine Zoran za Kranjnevarnost virusa zanika. Z objavo na spletu je poskrbel za razburjenje, čeprav so se mnogi strinjali z zapisom, ki ga je objavil na facebooku.Zapis Stevanovića objavljamo v celoti (nelektorirano):»Ljudje, poslušajte me, prosim Vas! Bil sem en redkih, ki si je upal to trditi že od samega začetka. Ko je bilo še nehvaležno! Corona ne obstaja! Ne v takem smislu, kot nam jo predstavljajo. Bil sem na 'žariščih' domnevnega virusa. Ni bolnih! Lahko ima človek ta virus, ki je verjetno hitro prenosljiv, ampak nima simptomov. Nihče ne ve za kaj gre! Obstaja globalni plan, ki jim dobro uspeva! Nacionalne vlade to izkoriščajo za svoje rabote. Če je človeka, ki umira zaradi pljučnega raka, pred smrtjo pičil komar, ni umrl zaradi pika komarja. Enako je s corono. V vsakem primeru boste morali upoštevati navodila kriminalnih vlad in nočem Vas prepričevati v nasprotno. Želim le, da veste, da je vse skupaj zarota! Ne teorija zarote, ampak zarota! Samo zavedajte se, da je najbolj zadovoljen suženj, prestrašen suženj. In to smo mi postali! Delite to, saj bodo osrednji mediji vsekakor izvedli pogrom nad menoj. Resnica in mediji so namreč skregani. Objem vsem, ki ga potrebujejo«.Njegov zapis je bil pričakovano deležen številnih odzivov. Medtem ko so mu mnogi čestitali za pogumne in iskrene besede, pa se je med njimi našlo tudi nekaj takih, ki se z mnenjem niso v celoti strinjali. »Virus obstaja in ljudje z zelo oslabljenim imunskim sistemom lahko zbolijo, ni pa smrtonosen in večina niti ne ve, da ga ima! Neupravičeni ukrepi, omejitve in panika naredijo veliko večjo škodo!« je denimo zapisala ena od sledilk.Slovenija za zdaj sicer dobro nadzoruje širjenje koronavirusa, a se lahko število okuženih na intenzivnem oddelku hitro poslabša, če ne bomo upoštevali navodil za preprečevanje širjenja, kot sta higiena kašlja, dosledno umivanje rok in vzdrževanje ustrezne razdalje. Trenutno na intenzivnem oddelku ni nikogar, se je pa virus že razširil med ranljivejše skupine v dom starejših v Vipavi.Minuli teden so v Sloveniji potrdili 132 novih okužb z novim koronavirusom, največ po tednu od 6. do 12. aprila, sredi epidemije. Skupno število doslej potrjenih okužb je preseglo 1700.