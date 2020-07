Kacin razkril srhljivko v Ljubljani: okuženi moški normalno hodil v službo

Vladni govornikje danes javnost šokiral z zgodbo, ki se je pripetila v Sloveniji in zaradi česar kršilcu karantene grozi celo zaporna kazen.Imamo primer, ki se je zgodil 3. julija v popoldanskih urah, ko je bila policija od službe NMP UKC Ljubljana obveščena, da obstajajo razlogi za sum, da sta dva državljana tuje države s prebivališčem v Ljubljani zagrešila prenašanje nevarne bolezni, saj se nista držali navodil ali odredb, ki bi preprečevale širjenje covida 19.Kacin je razkril, da gre za 37 let staro žensko, ki je bila že 20. junija seznanjena, da je njen 40-letni zakonski partner pozitiven na novi koronavirus in ki mu je bila odrejena karantena. Ženska je 3. junija poklicala na 112, saj je potrebovala pomoč (bolečine v trebuhu, dejala je, da se tudi počuti slabo), pri tem pa je zamolčala, da je bil mož že potrjeno okužen s koronavirusom. O tem ni seznanila ne osebja zdravstvenega osebja NMP, ki so jo peljali, ne zdravstvenega osebja UKC Ljubljana, ampak je to povedala šele po več kot petih urah obravnave. Naknadno so ugotovili še, da je njen mož kljub odrejeni karanteni redno opravljal službo v večjem podjetju.Zoper oba so po podani prijavi UKC Ljubljana policisti začeli zbiranje podatkov, dokazov v povezavi s sumom prenašanja nalezljive bolezni. Po 177. členu KZ je za takšno dejanje zagrožena denarna kazen ali zapor do šestih mesecev, če je storjeno iz malomarnosti. Če so posledice najhujše, pa grozi celo do pet oziroma do osem let zapora.