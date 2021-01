Znane nove številke okužb: bomo kmalu prešli v rdečo fazo?

V Sloveniji so v ponedeljek v 5306 PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1211 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 22,8 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi so testirali 8704 ljudi, pozitivnih jih je bilo 479, kar je 5,5 odstotka. Skupaj je tako na novo okuženih 1690 ljudi, kažejo podatki sledilnika za covid 19.Trenutno je aktivnih 22.579 primerov okužb, cepilo se je že več kot 42.000 ljudi.V bolnišnicah je trenutno 1200 bolnikov s covidom, 187 jih potrebuje intenzivno nego. 25 oseb s covidom 19 je umrlo, je podatke dopolnila vlada.Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji znaša 1352,1, kar je tik nad kriterijem 1350 okužb, ki omogoča postopno sproščanje ukrepov oziroma prehod iz črne v rdečo fazo.Predsednik vladebo danes na novinarski konferenci predstavil predvidene dobave cepiv proti covidu 19 in spregovoril o cepljenju, potem ko je ta teden prišla pošiljka (manjša od predvidene) cepiva podjetij Pfizer in Biontech. Ta je sicer po navedbah NIJZ namenjena drugemu odmerku cepljenja za tiste, ki so med prvimi prejeli prvi odmerek.