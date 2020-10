Znana znamka avtomobilov je včasih delala krinoline

FOTO: Peugeot

Razvoj avtomobilizma

Cvetoča šestdeseta

Na prelomu tisočletja

Ob 210. rojstnem dnevu znamke Peugeot iščemo najstarejšega peugeota, ki se še vedno vozi po slovenskih cestah. Mislite, da je le ta parkiran v vaši garaži? Vabimo vas k sodelovanju na nagradnem natečaju.



Evropski avto leta



Peugeot je bil doslej že šestkrat imenovan za evropski avto leta.



1969 – peugeot 504

1988 – peugeot 405

2002 – peugeot 307

2014 – peugeot 308

2017 – peugeot 3008

2020 – peugeot 208

Blagovna znamka Peugeot letos praznuje 210 let. Da, prav ste prebrali: 210 let. Seveda leta 1810 še niso izdelovali avtomobilov, družina Peugeot je začela z žagami in drugim jeklenim orodjem. Sredi 19. stoletja so ponudbo razširili z mlinčki za sol, poper in kavo pa še kakšno krinolino so sestavili. V tem času so začeli uporabljati simbol leva, ki ponazarja moč, odpornost, flksibilnost in hitrost, značilnosti, s katerimi so se tedaj ponašale predvsem Peugeotove žage, katerih zobje naj bi bili kot levji. Logotip leva (na puščici) so uradno patentirali leta 1858.Z znanjem in izkušnjami pri obdelavi jekla so leta 1882 sestavili prvi bicikel, sedem let pozneje pa prvi tricikel na parni pogon. A že naslednje leto je nastal Peugeotov prvi pravi avtomobil z notranjim izgorevanjem, in sicer z motorjem, narejenim po Daimlerjevi licenci.Do preloma stoletja so se resno lotili proizvodnje avtomobilov in jih leta 1899 sestavili 300. Za lažjo predstavo: v Franciji so tedaj izdelali skupno 1200 avtomobilov. In Francozi so bili v tistem času vodilni v industriji osebnih vozil. Do prve svetovne vojne so razvijali avtomobile (sodelovali so tudi s slovitim Ettorejem Bugattijem), se udeleževali dirk in na veliko zmagovali.Peugeot je po prvi svetovni vojni predstavil vrsto zanimivih vozil, med katerimi je vsekakor treba izpostaviti model 201, ki je bil leta 1929 najcenejši avto na francoskem trgu, hkrati pa je predstavljal začetek značilnega poimenovanja Peugeotovih avtomobilov s tremi številkami z ničlo v sredini, pri čemer je prva številka predstavljala velikost vozila, zadnja pa njegovo generacijo. V obdobju med vojnama je vsekakor treba omeniti model 401 BL eclipse decapotable iz leta 1934, prvi kabriolet z zložljivo kovinsko streho. Zdaj morda ni nič posebnega, za tiste čase pa je bila to velika tehnična iznajdba.Nakar je izbruhnila velika svetovna gospodarska kriza, nato pa še druga svetovna vojna. Toda Peugeot je preživel vse preizkušnje in leta 1947 predstavil model 203 z vijačnimi vzmetmi, nov krmilni mehanizem in hidravlične zavore. Novi 203 je podiral prodajne rekorde in ostal v proizvodnji do leta 1960. Peugeot se je začel širiti in izdelal sila uspešne modele 403, 404, 204 in elegantnega 504, ki so ga zrisali pri sloviti italijanski oblikovalski družbi Pininfarina.Peugeot 403, ki je luč sveta ugledal leta 1955, se je do 1962. prodal v milijonski številki; bil je tako priljubljen, da je kabrioletsko izvedenko vozil tudi slavni televizijski detektiv Columbo (v tistem času se je Peugeot prebijal v ZDA). Leta 1960 je prišel uspešni 404, dve leti pozneje pa čudoviti 404 kabriolet, ki so ga prav tako oblikovali pri Pininfarini. Hkrati se je 404 izkazal kot zelo robustno vozilo in zmagal na več vzhodnoafriških vzdržljivostnih relijih. Elegantni, a trpežni 504 je bil še uspešnejši: izdelali so jih tri milijone, med drugim tudi v Afriki, kjer se jih da videti še danes; konec koncev so jih v Keniji in Nigeriji sestavljali še do leta 2004 oziroma 2006.Leta 1975 je Peugeot prevzel Citroën, ki se je znašel v hudih finančnih težavah, in nastala je skupina PSA (Peugeot Société Anonyme), v kateri so se zavezali, da bodo ohranili identiteto obeh znamk. Tri leta pozneje so prevzeli evropski Chrysler in njegovi znamki Rootes in Simca preimenovali v Talbot. A talboti se niso obdržali.Leta 1983 je Peugeot predstavil malega 205, ki je bil več let najbolje prodajani avto v Franciji, dobro pa mu je šlo tudi drugje. Izdelali so tudi športni izvedenki GTI z 1,6- in 1,9-litrskim motorjem, da o reliju, kjer je divjala štirikolesna hiper navita turbo specialka 205 T16, niti ne govorimo. Do konca stoletja so predstavili vrsto uspešnih avtomobilov, kot so 405, 306 in 106. Ob koncu tisočletja je na ceste zapeljal dvestopetkin (ne ravno direktni) naslednik peugeot 206, ki je v naslednjem desetletju in pol z 8,3 milijona prodanimi primerki postal najbolje prodajani peugeot vseh časov (če k temu prištejemo še nadaljnjo proizvodnjo v Aziji in Južni Ameriki, so jih sestavili več kot deset milijonov).Novo tisočletje je bilo precej pestro, saj je Peugeot odpiral nova tržišča in se hkrati prestrukturiral. Pojavili so se kitajski vlagatelji in družina Peugeot je zmanjšala svoj delež v družbi: po dogovoru iz leta 2014 imajo družina Peugeot , francoska vlada in kitajski Dongfeng Motors enake, 14-odstotne deleže v skupini PSA. Lani pa se je PSA z italijansko-ameriško skupino FCA dogovorila za veliko združitev, s katero bo nastala nova tvorba Stellantis, ki bo tako četrti največji proizvajalec avtomobilov na svetu. Peugeot trenutno ponuja ducat modelov, od malčka 208 prek limuzinskega 508 do SUV-jev z dvema ničlama v imenu in kombijev Trenutno najnovejši mejnik v zgodovini znamke pomeniModela 208 in 2008 sta že od predstavitve naprej na voljo s tremi različnimi viri pogona:Peugeot napoveduje, da bodo do leta 2023 svojim kupcem pri vseh njihovih modelih ponudili izbiro med klasičnim ali električnim motorjem (100% električni ali hibrid).