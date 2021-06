Zmagovalke polili z vodo in obsuli z nageljčki (FOTO)

Mladinke PGD Andraž nad Polzelo so ene od državnih prvakinj, ki jih je doma pričakal moker sprejem.

Mlade članice PGD Starše med vajo

165.000 gasilcev je v Sloveniji.

Zelo živahen je bil minuli vikend v Celju, kjer se je najprej na atletskem stadionu Kladivar, v nedeljo pa še na Skalni kleti odvijalo državno gasilsko prvenstvo, ki se ga je udeležilo skoraj štiristo ekip iz vse Slovenije. V soboto je bil najprej na vrsti gasilski podmladek, torej pionirji, pionirke, mladinci in mladinke.Med slednjimi je bila desetina mladink Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) iz Andraža nad Polzelo, ki so v svoji kategoriji osvojile naslov državnih prvakinj. Zato so jih doma pričakali s curkometom in nageljčki, hkrati pa jim zaželeli veliko sreče in dobrih rezultatov tudi v kvalifikacijah za gasilsko olimpijado, ki jo bo naslednje leto gostilo Celje. Pri mladincih so bili najboljši člani PGD Drenov Grič – Lesno Brdo, pri pionirjih PGD Dvor, pri pionirkah pa PGD Rečica ob Savinji.V nedeljo so se v različnih veščinah pomerili člani in starejši gasilci. Na svoje starejše gasilke so ponosni v PGD Polje, na starejše gasilce pa v Oplotnici. Pri članih A so slavili gasilci iz Keblja, pri članih B pa iz Hajdoš, pri članicah A ekipa PGD iz Semiča, pri članicah B pa ekipa PGD Gabrje. »Skupaj z 80 sodniki, ki so bdeli nad pravilno izvedbo tekmovanja in rezultati ter člani tehničnih ekip, ki so bili vpeti v operativo, je bilo v Celju minuli vikend kar okoli 4000 ljudi,« nam je povedalVodja tekmovanjapa nam je razložil, v čem vse so se pomerili pionirji, pionirke ter mladinci in mladinke iz naših gasilskih društev. Vsem sta bili skupni štafeta z ovirami na 400 metrov ter vaja razvrščanja, medtem ko so pionirji in pionirke tekmovali še v vedrovki, mladinci in mladinke pa v vaji z ovirami. »Vsi smo zelo veseli, da smo končno lahko prišli na to tekmovanje, ki bi moralo biti že lani,« nam je povedala mentorica mladinske ekipe PGD Dravograd. In priznala, da so imeli s pripravami kar nekaj težav, saj se je epidemiološka situacija nekoliko sprostila šele pred 14 dnevi.V lepem vremenu in druženju so zelo uživali mladi iz drugih gasilskih društev, tudi mladi iz PGD Gradac v Beli krajini, kjer so gasilci doma tako rekoč pri vsaki hiši. Prav vsi, ki so bili v Celju, so bili že uspešni v svoji regiji, tokrat pa so morali svoje spretnosti, ki so se jih priučili, dokazati še pred sodniki, ki so bili pozorni na vsako podrobnost. Če cev ni bila pravilno zvita, so tekmovalci takoj dobili kakšno točko manj.»Posebna komisija je preverjala starost posameznih članov pa tudi njihovo opremo. In če je bilo vse v redu, so lahko šli na ustrezne vaje,« je pojasnil Zdravko Glažar. Da se že mladi gasilci naučijo številnih veščin, ki pridejo prav tudi pozneje v življenju, četudi vsi ne ostanejo v teh vrstah, pa je izpostavil, predsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS): »Mladi se naučijo discipline, natančnosti, spoštovanja pravil, hierarhije pa tudi korakanja, kar vse današnji mladini zelo manjka.«Cerkvenik je ponosen, da GZS združuje kar okoli 165.000 članov, ki so povezani v 1300 PGD, kar je dvanajstina celotne populacije. Poveljnik GZSpa je izpostavil, da je bilo mogoče državno prvenstvo spremljati v živo s tribune, prvič pa tudi v neposrednem prenosu prek svetovnega spleta, s čimer so preizkusili tudi novo programsko opremo, ki jo bodo uporabili prihodnje leto, ko bo Celje gostilo gasilsko olimpijado, te naj bi se po napovedih udeležilo kar 30 držav. V ta namen sta Janko Cerkvenik in minister za obrambov Celju podpisala pogodbo o sodelovanju pri njeni organizaciji.