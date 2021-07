Zlata ribica je porumenela

Častimo enkraten in neponovljivi Tour.

Ribniški kolesarski zanesenjaki, ki ljubiteljsko vrtijo pedala in so letos že 17-krat prekolesarili Ribniško transverzalo, speljano čez drn in strn dežele suhe robe, so veliki oboževalci naših kolesarjev.Še posebno junakovin. V čast lanskemu in tudi letošnjemu zmagovalcu Pogačarju so dan po razglasitvi najboljših na Elizejskih poljanah podoživljali vsak meter večdnevne dirke.»Fantje so že vedeli, da bo pri nas urnebesna ponedeljkova noč. V deželi suhe robe se slavi ne glede na to, kdo je zmagovalec. Častimo enkraten in neponovljivi Tour,« je oznanil organizator. Izdelali so improvizirano kolo, za kolesa so upodobili bali sena, ribniška ter zastava dirke pa sta plapolali visoko, drugo leto pa bo ikonografija zagotovo še bolj rumena, obljubljajo.