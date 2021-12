Zlata priznanja folklornikom

V dvorani II. slovenskega tabora v Žalcu so izpeljali državno folklorno prireditev Folklorna prepletanja, ki je potekala v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) z območno izpostavo Žalec. Ustvarjalci so predstavili programe, ki jih je na podlagi ogleda videoposnetkov 35 prijavljenih skupin izbrala tričlanska strokovna komisija, v kateri so bili Klavdija Žabot, Tadej Teran in Ingrid Mačus. Zaradi bolezni v dveh ansamblih je od desetih izbranih nastopilo osem folklornih skupin in glasbenih zasedb.

Ana Marija Blažič je napisala najlepšo pesem Jurjeva zgodba.

Po ocenah strokovne žirije, ki so jo sestavljali Tanja Drašler, dr. Urša Šivic in Gašper Selko, je zlato priznanje s pohvalo za najboljšo koreografijo in tudi glasbeno priredbo prejela Akademska folklorna skupina KUD Študent iz Maribora za koreografijo Prekmurska mladost. Akademska folklorna skupina France Marolt pa je prejela kar tri zlata priznanja s pohvalo, za najboljšo plesno in inštrumentalno izvedbo koreografije Tri jagode in rozga ter eno za pevke maroltovke, ki nastopajo kot samostojna skupina pod okriljem AFS France Marolt.

Nastopile so s pesmimi Lejpa si ti spomlad, Jast sem žlajfar od Pariza in Da pa ćanen e se zmudow.

Na prireditvi so razglasili najboljšo pesem, izbrano na natečaju Plešem pesem, med 44 prispelimi je selektor mag. Matej Krajnc izbral Jurjevo zgodbo avtorice Ane Marije Blažič. Podelili so tudi Maroltove listine in plaketo za leti 2019 in 2020, najvišja priznanja, ki jih JSKD podeljuje na področju folklorne dejavnosti. Plaketo je prejela Olga Gruden (2020), listine pa Miha Haler (2019), Tomaž Gantar (2019), Vera Gašpar (2020), Nevenka Unk Hribovšek (2020) in Simona Šercer (2020).

Prav vse so raznežili glasovi maroltovk.



Kot je povedala predsednica strokovne žirije Tanja Drašler, si prav vse nastopajoče skupine in zasedbe zaslužijo priznanje in pohvale, saj uspešno ustvarjajo tudi v času pandemije, zato so v zgled in spodbudo vsem drugim ljubiteljskim folklornim ustvarjalcem.