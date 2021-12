Žižek: Proticepilci perverzno uživajo v vlogi žrtve med pandemijo

Svetovno znani kulturni filozof Slavoj Žižek je v kolumni za spletno stran Russia Today razkril svoje videnje zadnjega dogajanja v pandemiji koronavirusa. V njej je proticepilce označil za perverzneže, ki z nasprotovanji ukrepom podaljšujejo trajanje pandemije, saj uživajo, da so lahko v vlogi žrtve.

Mednarodni direktor Birkbeck Inštituta za humanistične študije v Londonu in višji raziskovalec na Inštitutu za sociologijo Univerze v Ljubljani se je odzval na nov alarm v boju s covidom - pojav različice omikron. »Reakcija na pojav nove covidne različice je razkrila neprijetno resnico - mnogi sodelujejo v ideji združenega boja proti pandemiji, vendar hkrati za to ne naredijo nič oprijemljivega. Potrebujemo mar še večjo krizo?« se sprašuje Žižek.

Ignoranca tretjega sveta

Žižek v članku pojasnjuje, da so različico prvič zaznali v Južni Afriki 24. novembra, da ima več kot 30 mutacij in da zanjo obstaja sum, da se širi veliko hitreje kot druge različice, vključno z delto. Ob tem skrbi zlasti učinkovitost cepiva proti tej različici. »Odziv po svetu je bil predvidljiv: odpovedali so lete iz Južne Afrike, zatresla je borza,« nadaljuje slovenski filozof, zgrožen nad tem, da je največ, kar razviti svet stori v takšni situaciji, je prepoved letenja. Ob tem navaja dr. Richard Lessells, strokovnjak za nalezljive bolezni na univerzi KwaZulu-Natal v Durbanu v Južni Afriki, da ni bilo nobenega govora o podpori, ki bi jo nudili afriškim državam. Dolgo so države v razvoju opozarjale na neenakosti v zvezi s cepivi - mnoge so jih celo uničevale pred iztekom roka, namesto, da bi jih darovalec nerazvitemu svetu. Posledice so zdaj tu.

»Pri širjenju različice omikron gre za trojno škandalozno zanemarjanje. Prvič, veliko večja je verjetnost, da bo virus mutiral na območjih, kjer je precepljenost nizka in možnost prenosa pa višja. Temu botruje velika razlika v precepljenosti v razvitem svetu in v državah v razvoju,« opozarja. Drugič, farmacevtska podjetja so imele ogromne koristi od pridobljenih javnih sredstev za raziskave in razvoj: od 2,2 milijarjed dolarjev v Nemčiji do 4,1 milijarde v ZDA. »Ko pa so jih podjetja pozvala, naj dovolijo brezplačno licenciranje cepiv, so vsa to zavrnila, s čimer so preprečili, da bi cepiva sama proizvajale tudi revnejše države, ki si niso mogle privoščiti plačila avtorskih pravic.« In tretjič, poudarja Žižek, je tudi v razvitih državah prevladal pandemični nacionalizem in onemogočil boljšo koordinacijo boja proti virusu. Žižek meni, da so razvite države zatajile v vseh treh pogledih, zdaj pa za to plačujejo ceno.

Motiv proticepilcev: da se pandemija nadaljuje

»Vsi smo proti globalnemu segrevanju in pandemiji, a zelo malo ljudi si jih pravzaprav zares želi odpraviti,« pravi Žižek, ki tudi meni, da zgolj želja po odpravi pandemije nima nobenega učinka. Dejstvo, s katerim se je treba soočiti, je, da odprava globalnega segrevanja in pandemije pomeni ukinitev dela samega sebe. »Vsak od nas se bo moral tako spremeniti, da bo na koncu komaj prepoznaven kot ista oseba.«

Žižek se sprašuje, od kod ta pasivnost. »Naši mediji špekulirajo o skritih motivih, ki jih imajo proticepilci pri zavzemanju njihovih stališč. A nisem še videl, da bi razkrili njihov pravi razlog za upor: v določeni meri si želijo, da bi se pandemija nadaljevala. Zavedajo se, da se bo upiranje ukrepom za zajezitev virusa, pandemijo še podaljšalo.« Žižek pravi, da je zamisel, da proticepilci ukrepom nasprotujejo,» ker niso pripravljeni žrtvovati zahodnega liberalnega načina življenja, ki je zanje edini možni okvir svobode in dostojanstva, je resnična, vendar ne dovolj.« Svetovno znani filozof dodaja, da gre za perverzno uživanje v pandemiji oz. v odrekanju običajnim užitkom, ki jih onemogoča pandemija. Uživajo v vlogi žrtve, pasivno življenje, depresija in apatija, ki se vleče brez cilja, pa jim daje skrivno zadovoljstvo.