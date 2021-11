Trampuž: Omikron je korak nazaj v boju proti pandemiji

»Še vedno nimamo podatkov o tem, da je omikron, južnoafriška različica koronavirusa, bolj smrtonosna od delta različice. A s pojavom omikrona menim, da gremo korak nazaj in bi ga lahko zaobšli, če bi bili ljudje v dovoljšni meri precepljeni in če bi politiki, ko bi morali poslušati zdravnike in znanstvenike, sprejemali primerne in pravočasne odločitve. Omikron se je pojavil, ker v južnoafriški republiki ni bila dovoljšna precepljenost prebivalstva. Zdravniki in znanstveniki smo pričakovali pojav nove različice in le vprašanje časa je bilo, kdaj se bo ta pojavila. Prav tako smo pričakovali novo različico z več mutacijami, omikron jih ima celo 32. Narava je še enkrat pokazala, da je pametnejša od ljudi, ker ta različica niti slučajno ni bila narejena v laboratoriju, kar bi mnogi proticepilci govorili,« pojasnjuje dr. Andrej Trampuž, specialist infektologije in interne medicine iz berlinske bolnišnice Charite za Slobodno Dalmacijo.

Z omikronom potreba po 90-odstotni precepljenosti

Trampuž priznava, da so pri vuhanski različici menili, da bo 70–75 odstotkov cepljenih dovolj za zmago nad covidom, a ko so se začele pojavljati še druge različice in »mutanti«, se je začel povečevati delež tisti, ki bi ga bilo treba cepiti, da bi se pandemija zaustavila in da bi dosegli kolektivno imunost. No, z delta različico so menili, da bi bilo treba cepiti najmanj 80 odstotkov prebivalcev, s pojavom omikrona Trampuž pravi, da bi ga bilo najverjetneje treba celo 90 odstotkov.

Prejem tretjega odmerka cepiva je zdaj priporočljiv po šestih mesecih za cepiva mrRNA in po dveh za vektorska, a Trampuž pravi, da bi se lahko tudi to v kratkem spremenilo. »Mogoče je, da bomo rabili poživitveni odmerek vsake tri mesece, kar bo odvisno od pojavov novih različic. Farmacevtske družbe so že začele posvečati novemu cepivu,« je dejal Trampuž in dodal, da bo novo cepivo morda na trgu šele čez pol leta, kar pa bi bilo že prepozno, da bi zaustavili še en novi val.

»Treba je cepiti čim več ljudi, da bi onemogočili prihod še nevarnejše različice«

»Zato je zdaj treba cepiti čim več ljudi, da bi onemogočili prihod še novejše različice, za katero ne bomo imeli odgovora. Ljudje se še vedno igrajo, še vedno ne verjamejo, da se je treba cepiti, mi zdravniki in znanstveniki pa se se počutimo kot papagaji. Vseskozi govorimo isto, ponavljamo se, ampak ljudje ne poslušajo, vsaj ne v dovoljšni meri,« se jezi Trampuž in pravi, da bi morali zmanjšati svoje stike za 50 odstotkov, »ker s takim načinom življenja in obnašanja se samo vrtimo v krogu in dajemo virusu možnost, da mutira«.

Trampuž upa in pričakuje, da bo covid, od tistega trenutka, ko bo dovolj ljudi cepljenih, postal podoben gripi in sezonska bolezen. Da pa bi to dosegli, se moramo cepiti, da bi dosegli kolektivno imunost, kar bi onemogočilo nastajanje novih mutacij in različic novega koronavirusa, je še dejal za Slobodno Dalmacijo.