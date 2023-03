Športno, kulturo in umetniško društvo Kopriva je v sodelovanju z vaško skupnostjo pripravilo prisrčen dogodek, ki so ga naslovili Ženska in njena izpoved v prepletu proze, poezije in giba. Na prireditvi so se zbrali mnogi domačini pa tudi ljubitelji kulture iz sosednjih vasi, z njo so počastili mesec marec, ki je poln dnevov, posvečenih ženam, materam in zaljubljencem. Katja Škerlj je svojo izpoved predstavila v knjigi z naslovom V moji koži, Hana Kosmač se je predstavila z gibom, njena babica Dušanka Kosmač pa s pesniško izpovedjo.

Z leve: Mateja Kosmač, Hana Kosmač, Alan Kosmač, Dušanka Kosmač in Katja Škerlj

V ospredju predstave so bile tri bolj ali manj znane vaščanke iz različnih starostnih obdobij. Upokojena logopedinja Dušanka Kosmač se je kot predstavnica tretjega življenjskega obdobja predstavila s svojo tankočutno poezijo, ki je dolgo ležala v predalu.

»Naj iskreno izpovedana občutenja in čutenja utrinkov spomina tvojega in mojega potovanja pustijo sled spoznanja, da najina bivanjska resnica živi živost življenja,« je bil eden od verzov njene poezije. Tokrat je predstavila pesmi, povezane s težkimi življenjskimi preizkušnjami, in vodila pogovor s Katjo Škerlj, predstavnico nekoliko mlajše generacije, o njenem prvencu z naslovom V moji koži.

Katja Škerlj je spregovorila o doživljanju radoživega, igrivo nagajivega otroštva, vse do prelomnega trenutka, ki jo je zaznamoval in pustil neizbrisno sled na njenem telesu, duhu in duši. Tragični dogodek iz otroštva ji ni onemogočil nadaljnje življenjske poti, temveč je hudo preizkušnjo, ko se je pri 11 letih opekla pri peki kostanja in nato prestala kar osem operacij, preobrazila v izziv: »Zmorem in moram se odpirati življenju, ki hoče potovati in ne obstati, da vselej odkrivam sebe in tudi tebe.« Triintridesetletna Katja s svojim prvencem razkriva, da je vredna veliko več kot zgolj navzven vidna neizbrisna zaznamovanost, kaže in opominja na pomen najpomembnejše vrednote slehernega od nas.

Njena izpoved ne kriči fizične bolečine, trpljenja, duševne ranjenosti in ne želi točiti solz, temveč subtilno, tankočutno prežeti duha in dušo bralca, s tem pa izzove ganjenost: »Glej me, tukaj sem v polnosti svetlobe življenja. Vabim te v ta svet. Ne, ne bom te ogrozila – prižgala bom le sij sveče, da zapisane besede osvetli mene in tebe. Veš, besede imajo moč. Lahko zdravijo ali režejo, lahko tolažijo ali grozno bolijo, ne morejo pa postati izbrisane, ko enkrat pridejo iz naših ust.« Katja je pokazala pogum in moč hrepenenja po življenju. Še več. Pokazala je, kako zmore in zna neumorno iskati ljubezen v odnosu do sebe in v medsebojnih odnosih ter prebujati rodovitnost življenja.

Prepušča se gibu

Kot najmlajša se je z jazz baletom predstavila 13-letna Hana Kosmač, ki obiskuje 8. razred osnovne šole v Dutovljah in šesti letnik baletne šole v Sežani. Hana se rada giblje, teče, poskakuje, skače, preskakuje ovire, pleza po drevju ... S tem občuti svoje telo kot svobodno, se sprosti in veseli. »Ko sem žalostna, prestrašena, občutim telo drugače. Moje telo je zakrčeno, napeto ali pa se kar sesedem vase in umaknem v svoj svet. Z baletom sem vstopila v drugačno doživljanje gibanja, prepustim se vodenju naučenih gibov. Včasih se tistih ponavljajočih naveličam in se počutim omejeno. Želim si jih spremeniti, izstopiti iz šablone. Ko gib izvajamo ob glasbi, ko se prepustim ritmu, začutim, kako se gibi povežejo v ples. Včasih si doma sama izberem glasbo ter ustvarjam in oblikujem svoje, nove gibe, s katerimi zajamem ves prostor. V tem se počutim dobro, sproščeno in svobodno,« pove plesalka Hana.

Hana Kosmač je gib povezala v ples.

Vsem predstavnicam nežnega spola, ki so delile in predstavile svoj notranji intimni svet na lasten ustvarjalni način, se je s cvetjem zahvalil predsednik domačega društva Alan Kosmač, ki je tudi uspešen fotograf. Njegove fotografije z motivom Koprive krasijo domači vaški dom. Po kulturnem programu, ki ga je povezovala Mateja Kosmač, je sledilo druženje s pogostitvijo, ki so jo pripravile domače gospodinje.