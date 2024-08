Zdravstveni inšpektorat objavil črni seznam prehranskih dopolnil: »Močno odsvetujemo«

»Nakup prehranskih dopolnil prek spleta je lahko tvegan za potrošnika. Navajamo primere, ki pri potrošnikih terjajo dodatno previdnost in kritično presojo,« so zapisali na zdravstvenem inšpektoratu.

Objavili so seznam »tveganih izdelkov« in »tvegano spletno stran«, na kateri se izdelki tržijo:

Svetujejo, da pred nakupom poiščete in preverite podatke o ponudniku izdelka, to je sedež podjetja, telefonsko številko, elektronsko pošto in račun, s katerim posluje. Podatki verodostojnih ponudnikov so načeloma dostopni na njihovi spletni strani.

Če ponudnik izdelkov ni razkrit, sledljivost izdelkov ne more biti preverjena. Ti zato lahko predstavljajo tveganje za zdravje.

»Neznani ponudnik za promocijo svojih izdelkov uporablja lažno oziroma ukradeno identiteto znanih osebnosti (igralci, pevci, politiki, zdravniki, ministri in drugi) in navaja mnenja uporabnikov, ki so največkrat izmišljena. Pri predstavljanju oziroma oglaševanju izdelkov za namene prodaje uporablja prepovedane trditve, ki prehranskemu dopolnilu pripisujejo lastnosti, kot so preprečevanje, zdravljenje ali ozdravljenje bolezni pri ljudeh. Take trditve se lahko uporabljajo le za registrirana zdravila,« poudarjajo na zdravstvenem inšpektoratu.

V nekaterih primerih so ponudniki izdelkov sicer razkriti, vendar se v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovi, da na navedenih naslovih podjetja ne obstajajo, kar potrdijo tudi pristojni organi držav članic Evropske unije, če podjetje navaja naslove iz teh držav. V teh primerih se kot tvegani opredelijo vsi izdelki na spletni strani ponudnika, ki navaja lažne podatke.