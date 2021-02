Zdravil alpiniste in Nepalce

Med Celjem in Idrijo poteka življenje danes 82-letnega Damijana Meška, priznanega in cenjenega himalajskega zdravnika. Za njim je izjemno bogat repertoar odprav: Makalu (leta 1975), Nošak (1976), Hindukuš (1977), Grenlandija (1978), Jalung Kang (1985), K2 (1988), Kangčendzenga (1991), K2 (1993), Anapurna (1995), Everest (1996), Daulagiri (1998), Ogre (2001) (Karakorum), šola Manang (2003), Daulagiri (2004), Manang (2005), Čomolhari (2006), Kangbačen, šola Manang (2007), Everest (spominska odprava ob 30-letnici) (2009). Spominov in doživetij ima za knjigo in film, o dogodkih in odpravah govori ...