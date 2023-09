Zdaj je uradno: začenja se lov na nutrije

»Končale so se operativne priprave, potrebne za izlov nutrij. V skladu z izdano odločbo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predpisi o lovstvu, ohranjanju narave in zaščiti živali bodo lovske družine pričele v prihodnjem tednu izvajati izlov.« To so danes sporočili iz Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.

Izlov nutrij bo v začetku potekal na nelovnih površinah, to je tam, kjer tudi prihaja do stikov z ljudmi. »Lovske družine bodo izlov izvajale v koordinaciji z Javnim zavodom Krajinski park Ljubljansko barje. Izlov nutrij bodo izvajali lovci, ki so se udeležili izobraževanja oziroma usposabljanja za izvajanje odlova invazivnih tujerodnih vrst,« so še dodali.

Kako bo potekal izlov?

Pred časom smo pisali, da bodo žival ujeli v past, nato pa jo ustrelili. Usmrtitve bodo izvajali le v loviščih in diskretno, nikakor ne v naseljenih območjih. Tovrstna metoda je menda najbolj humana. Več o tem v članku Nutrije bodo mamili v pasti, potem pa jih postrelili: 14 tisoč podpisov pod peticijo proti pomoru.

Prestavljen datum

Izlov bi se moral začeti že avgusta, a so ga prestavili. Več o tem smo pisali v članku Zaplet pri izlovu nutrij? Janez Kastelic razkriva, kaj se je zgodilo.

Med drugimi je v bran nutrijam stopila tudi Tina Gaber, partnerica predsednika vlade Roberta Goloba. Šla je celo tako daleč, da jih je za potrebe posnetka hranila, kar pa je prepovedano.

Poleg tega so nutrije lahko prenašalke številnih bolezni, ki jih povzročajo bakterije ali paraziti. Več o tem v članku Je Tina Gaber vedela, kako nevarno je njeno početje? Lahko bi staknila hudo bolezen.

