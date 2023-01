Zbirajo za snežni plug v pobrateni severnomakedonski občini

Potem ko je Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona svojim slabo opremljenim kolegom iz pobratenega srbskega mesta Milanovac pred nedavnim podarilo rabljeno gasilsko avtolestev, so se zdaj za solidarnostno gesto odločili tudi v sosednji občini Radenci. Če bo donacija realizirana, bo koristila približno 14.000 prebivalcem v Severni Makedoniji tik ob meji z Bolgarijo.

Donacije zbira Mojca Marovič.

Občina Radenci je namreč pobratena z makedonsko občino Berovo, ki se je avgusta 2021 borila z obsežnimi požari. Domačim in tujim gasilcem, ki so tedaj prihiteli na pomoč, se je pridružil tudi komaj 19-letni Žan Kofol iz vasice Kostanjevica pri Ligu v občini Kanal ob Soči. Mladi junak je dober mesec pozneje tragično umrl v prometni nesreči v predoru Panovec na glavni cesti med Novo Gorico in Rožno Dolino in po njem so na pobudo župana Berova Zvonka Pekevskega poimenovali eno od tamkajšnjih ulic.

Mesto in občina Berovo imata zmerno celinsko podnebje s spremembo podnebja v visokogorskih in ravnih delih. Najhladnejši mesec je januar s povprečno temperaturo deset stopinj Celzija pod ničlo in je pod snežnim pokrovom 42,2 dneva. Žal je njihov stroj za pluženje snega zelo star in že zdavnaj ni več primeren za čiščenje zasneženih cest. »Zato si je občina Radenci dovolila pozvati vse župane slovenskih občin k donaciji sredstev za nabavo primernejšega vozila za izvajanje zimske službe. K prispevkom pa vabimo tudi vse, ki so pripravljeni pomagati. Kdor bi sodeloval, prosimo, da kontaktira našo sodelavko Mojco Marovič (mojca.marovic@radenci.si). O višini zbranih sredstev in tipu nabavljenega stroja ter njegovi ceni bomo seveda obveščali,« so sporočili iz občine Radenci.