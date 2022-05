Zaslišanje kandidatke iz SD: črtala bo zadnjo spremembo v zakonu

Kandidatka za ministrico za pravosodje Dominika Švarc Pipan je v predstavitvi pred pristojnim odborom DZ med drugim izpostavila vladavino prava kot ideal, h kateremu si moramo prizadevati vsi. Zavezanost temu načelu pa je po njenem mnenju nujna predpostavka za obnovo zaupanja v družbi. Naštela je tudi nekaj načrtovanih zakonodajnih sprememb.

Kandidatka iz kvote SD, ki je sicer v preteklosti že bila državna sekretarka na ministrstvu, je v svoji uvodni predstavitvi izpostavila načelo vladavine prava, ki ga je označila za »temeljni kamen političnega in pravnega sistema države«, kar pomeni, da morajo državne oblasti in državljani spoštovati pravo.

Izpostavila je še, da načela pravne in socialne države, h katerim smo se zavezali tudi v ustavi, ne smejo biti zgolj simbolna črka na papirju. Ob tem pa je povzela dogajanje v zadnjih dveh letih, ko »se je brezbrižno vladalo z odloki, ko je ustavno sodišče po tekočem traku razveljavljajo vladne odločitve in ko so bile po ustavi neodvisne institucije podvržene močnim političnim pritiskom«.

Črtala bo zadnjo spremembo zakona o državnem tožilstvu

Med načrti in prioritetami je spregovorila o verigi pregona kaznivih dejanj policija-tožilstvo-sodstvo in napovedala, da bo posebno pozornost posvetila vprašanju kakovosti sodelovanja med tožilstvom in policijo v predkazenskem postopku. Napovedala je črtanje zadnje spremembe zakona o državnem tožilstvu, s katero je bil uveden tudi t. i. sopodpis vodje oziroma v določenih primerih vodje in še dveh državnih tožilcev pred zavrženjem določenih ovadb. Tega sicer predvideva že predlog zakona za odpravo škodljivih posegov politike, ki ga je predlagala že civilna družba, je spomnila.

O nujnih spremembah ...

Med nujne spremembe je uvrstila tiste, ki so potrebne zaradi implementacije odločb ustavnega sodišča, sodb mednarodnih sodišč ali pa evropskih direktiv in jih večinoma napoveduje že za prvo leto mandata. Med temi so zakon o varstvu osebnih podatkov, zakon o zaščiti žvižgačev, novela kazenskega zakonika, novela zakona o prekrških in novela stečajnega zakona, novela zakona o sodnem svetu, kjer se rok za odpravo neskladnosti z ustavo izteče oktobra, in novelo zakona o kolektivnih tožbah.

Med prioritetami mandata je naštela tudi odpravo blokade imenovanja državnih tožilcev na vladi, nadaljevanje informatizacije pravosodja, prizadevanja za učinkovitejši sistem odvzema in upravljanja s premoženjem nezakonitega izvora ter skrb za mladoletnike v sistemu kazenskega pravosodja.

Gradnja zaporov se nadaljuje

Ministrstvo bo nadaljevalo z gradnjami moškega zapora v Dobrunjah in ženskega na Igu, napoveduje pa tudi »odločnejši pristop« k pripravi prenovljenega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki bi naslovil tudi vprašanje ustreznosti plačila kandidatov za pravosodne policiste.

Med ukrepi za reševanje stanja, ki presegajo en mandat, pa je med drugim naštela projekt prenove sodne mreže, odpravo političnega vpliva pri imenovanju sodnikov in prenovo sistema pravniškega državnega izpita, pa tudi nov zakon o kazenskem postopku.

Švarc Pipanova, ki je po izobrazbi pravnica in politologinja, zase še pravi, da namerava v svojem delovanju »konstruktivno povezati znanstveni, strokovni in politični premislek, s ciljem zagotoviti karseda učinkovito in pravično delovanje slovenskega pravnega sistema v dobro vseh državljanov in državljank«.