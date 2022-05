Matej Arčon uspešno prestal zaslišanje: toliko poslancev ga je podprlo

Kandidat za ministra brez resorja, ki bo pristojen za odnose Slovenije s slovensko avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah in Slovence po svetu, Matej Arčon je uspešno prestal današnje zaslišanje pred pristojno komisijo DZ. Da je bila predstavitev kandidata ustrezna, je menilo devet članov komisije, dva sta bila proti.

Arčon je med današnjo predstavitvijo pred pristojno komisijo DZ izpostavil predvsem čezmejno povezovanje in povezovanje narodnih skupnosti, pomen slovenskega jezika in njegovo učenje. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu po njegovi oceni v prihodnosti čaka tudi veliko dela na različnih področjih, trenutno pa da je v dobri kondiciji.

Matej Arčon, kandidat za ministra za Slovence po svetu, med zaslišanjem v DZ. FOTO: Jure Eržen, Delo

Urad je pomemben tudi z vidika državnosti in vpetosti Slovenije v mednarodni prostor, je še dejal kandidat za ministra brez resorja, pristojnega za odnose Slovenije in slovensko avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah in Slovenci po svetu. Arčon se je zavzel tudi za prenovo pristojnega krovnega zakona ob konsenzu tudi Slovencev v zamejstvu in po svetu. Kot pomembno je izpostavil tudi digitalizacijo in današnjemu času ustrezno informiranje društev Slovencev v zamejstvu in po svetu.

V kratki osebni predstavitvi ob začetku zaslišanja pred pristojno komisijo je Arčon dejal, da sam prihaja z obmejnega območja, tako da je po njegovih besedah pomen tega območja globoko zakoreninjen v njegovo razumevanje sveta. Slovenci v zamejstvu in po svetu so pomemben del in neločljiv del slovenskega narodnega telesa, tisti del, kot je dejal Arčon, zaradi katerega smo »odprti in svetovljanski«. Številčno je slovenski narod sicer majhen, a po kulturni moči »velik in globalen«.

Današnja nujna seja parlamentarne komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je prva seja te komisije v novem sklicu parlamenta.