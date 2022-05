Vrača se Igor Šoltes: ste slišali, katera funkcija se mu obeta?

Igor Šoltes, nekdanji predsednik računskega sodišča in evropski poslanec, bo postal državni sekretar na ministrstvu za pravosodje, poroča Delo. Dominika Švarc Pipan, ki bo v ponedeljek zaslišana pred pristojnim odborom, naj bi s seboj na ministrstvo pripeljala dva državna sekretarja. Poleg Šoltesa še Gregorja Strojina, ki je to funkcijo na ministrstvu že opravil, v strani SD pa je tudi vodi strokovni svet za pravosodje. SD je že četrta Šoltesova stranka. Prva izbira je bila ZSMS – LDS, nato je leta 2014 ustanovil Verjamem in se uvrstil v Evropski parlament. Po koncu mandata je znova kandidiral za evropskega poslanca na listi Desus, a ni bil izvoljen.

Pet ministrskih kandidatov Matej Arčon, Matjaž Han, Igor Papič, Aleksander Jevšek in Emilija Stojmenova Duh so v soboto uspešno prestali zaslišanje na odborih, v ponedeljek pa bodo pred odbore stopili še še kandidat za finančnega ministra Klemen Boštjančič, kandidat za obrambnega ministra Marjan Šarec in štiri kandidatke. Za zunanjo ministrico kandidira Tanja Fajon, za notranjo Tatjana Bobnar, za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in za pravosodje Dominika Švarc Pipan.