Vse nared za nogometni spektakel pod Kalvarijo

Pred vrati je pravi vrhunec sezone v slovenskem nogometnem prvenstvu. Konec tedna se bosta namreč pomerila največja slovenska kluba Maribor in Olimpija, ki bosta v razprodanem Ljudskem vrtu odločila o tem, kateri klub bo Slovenijo neposredno zastopal v 2. kolu kvalifikacij za Uefino konferenčno ligo. To je glavno sporočilo konca tedna v 1. SNL, pred najboljšimi pri nas sta še dve dramatični koli.

Naslov državnega prvaka je oddan Celjanom, ki bodo v preostalih tekmah očitno eksperimentirali in iskali načine za konkurenčen nastop v Evropi. To je po prepričljivem porazu v štajerskem derbiju potrdil tudi celjski trener Damir Krznar, ki je pod Kalvarijo poslal nad vijoličaste nedoraslo moštvo, ob tem pa uigraval tudi model igre s tremi branilci v liniji, ki naj bi Celjanom omogočil uspešnejše kvalifikacije za sanjsko Uefino tekmovanje, torej zgodovinsko razširjeno ligo prvakov 2024/25.

Damir Krznar in Ante Šimundža pred začetkom derbija. FOTO: Leon Vidic

Krznar: Tako tudi v prihodnje

»To bomo počeli tudi na zadnjih dveh tekmah, kako naj preizkušamo nekatere različice bolje kot na tak način? V drugem polčasu derbija v Mariboru smo se vrnili na preizkušeno taktiko in je bilo veliko bolje, seveda pa smo tudi tedaj puščali odprtega veliko prostora, saj smo šli zavestno v tveganje,« je Krznar komentiral poraz državnih prvakov v Ljudskem vrtu (1:3).

Štajerska metropola iz tedna v teden močneje diha za Mariborčane, ki so se realno podali v boj za drugo mesto. To namreč prinaša nagrado – druga ekipa SNL bo krenila v boj za konferenčno ligo v 2. kolu kvalifikacij, tretja že v 1. kolu. Ali konkretno: vice prvak bo igral prvo evropsko tekmo 25. julija, tretjeuvrščena ekipa že 14 dni prej, kar je drastična sprememba v pripravi na novo sezono.

Trener Maribora Ante Šimundža je bil pričakovano vesel razpleta regionalnega derbija, v zanosu čustev je povabil na sobotni (20.15) spektakel ob Dravo tudi vodstvo Nogometne zveze Slovenije, posebej disciplinskega sodnika Simona Jegliča, predsednika Radenka Mijatovića in direktorja reprezentanc Mirana Pavlina. Spomnimo, prav klasika Maribor vs. Olimpija bo prva tekma Štajercev ob navzočnosti navijačev, potem ko so konec tedna prestali kazen zaradi incidenta s topovskim udarom v Murski Soboti. Dan pozneje je Šimundža pojasnil, da gre za vabilo na največji slovenski derbi v športnem kontekstu, brez provokacije, saj gre za »praznik slovenskega nogometa in spodobi se, da so na njem prisotni tudi najpomembnejši ljudje z NZS«.

13. gol Soudanija Izidi: Aluminij – Bravo Kostel 1:1 (300; Jagić 59.; Poplatnik 17.), Koper – Domžale 3:1 (400; Sule 27., 95., Jurić 40.; Stuparević 78.), Maribor – Celje 3:1 (brez gledalcev; Šoštarič Karić 12., Soudani 28., Barišić 85.; Adetunji 88.), Kalcer Radomlje – Rogaška 1:0 (400; Krolo 73.), Olimpija – Mura 0:0 (1000); najboljši strelci: 17 – Jakupović (Maribor); 15 – Matko (Celje); 13 – Soudani (Maribor); 11 – Poplatnik (Bravo Kostel); 10 – Rui Pedro (Olimpija); podajalci: 11 – Karničnik (Celje), Kavčič (Bravo); 7 – Iličić (Maribor), Jorge Silva, Motika (oba Olimpija); pari 35. kola (od 36), sobota: Rogaška – Aluminij (15), Domžale – Radomlje (17.30), Maribor – Olimpija (20.15); nedelja: Celje – Koper (15), Bravo – Mura (17.30).

Soudani in Iličić

Šimundža je komentiral tudi vnovič izpostavljena Arbija Soudanija in Josipa Iličića – slednji je lepo podal v prazen prostor tudi za gol Maksa Barišića –, ki bi bila lahko med glavnimi akterji prihajajočega derbija z Olimpijo: »Saj vemo, da ju krasi kakovost, toda gotovo imata veliko podporo tudi obrambnih, zveznih in krilnih igralcev. Aleks Pihler denimo ne igra na svojem položaju, dolgo ga ni bilo na igrišču, a je odigral odlično. Načeloma pa drži: ko imaš igralca takšnega kova, ki sta prestala že marsikaj, od lige prvakov, velikih reprezentančnih tekmovanj in osvojenih trofej, je pomembno, da tudi ona dajeta ekipi, kar ekipa daje njima. Iličić in Soudani uživata na igrišču, ob tem pa je opazno, koliko delata tudi v obrambi. Pogosto se jima je očitalo obratno, toda vidimo, da temu ni tako.«

Takole sta se po enem od doseženih golov Maribora objela El Arbi Soudani in Josip Iličić. FOTO: Leon Vidic

12.000 NAVIJAČEV bi se lahko zbralo na sobotnem derbiju med Mariborom in Olimpijo

Bomo videli, kako bo po derbiju, vsaj navzven se zdi, da premore malenkost večji motiv Maribor, njegovi nogometaši bodo leteli kot naviti, navsezadnje bodo po dolgem času uživali podporo navijačev tudi na svojem štadionu; v zadnjih mesecih so jih namreč podpirali ob njem. V resnici je uspelo Štajercem, Ljubljančanom in drugim pripraviti pravšnje ozračje za spektakel in številni so dobili občutek, da bo šlo v soboto zvečer za vrhunec sezone – kot da liga ne bi že dobila prvaka drugje.