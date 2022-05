Tanja Fajon dobila zeleno luč na odboru za zunanjo politiko

V državnem zboru se nadaljuje zaslišanje kandidatov za ministre v vladi Roberta Goloba. Kandidatka za zunanjo ministrico Tajna Fajon je uspešno prestala današnje zaslišanje pred pristojnim odborom DZ za zunanjo politiko. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je menilo devet članov odbora, šest jih je bilo proti.

Seja odbora se je začela z minuto molka, saj je zjutraj odjeknila vest, da se je za vedno poslovil tržaški pisatelj Boris Pahor. »Močno me je pretresla vest o smrti enega najbolj prevajanih slovenskih pisateljev in velikega borca proti totalitarizmu in fašizma,« je uvodoma dejala Fajonova.

Fajonova je v svoji predstavitvi izpostavila tudi pospešeno segrevanje planeta in uničujevanje naravnih virov ter povečevanje neenakosti. Omenila je tudi nespretno spopadanje z epidemijo, varnostna tveganja ter ignoriranje mednarodnega prava. Po njenih besedah je potrebno vrniti zaupanje državljanov v državo, politiko in politike.

Obsodila rusko agresijo na Ukrajino

Predsednica SD je pred člani odbora obljubila, da bo vodila »načelno in verodostojno zunanjo in evropsko politiko Slovenije, ki temelji na doslednem spoštovanju ustave in temeljnih vrednot EU, je zavezana k multilaterizmu in krepitvi mednarodnega prava.« Obsodila je rusko agresijo na Ukrajino in poudarila, da bo vojno mogoče končati le z dialogom. Dejala je tudi, da se bo zavzemala za dobre odnose s sosednjo Hrvaško.

Po besedah Fajonove je širitev Evropske unije na Zahodni Balkan v velikem interesu Slovenije. Ob tem je izpostavila, da si bo prizadevala za dejanja, ki bodo dokazala, da imajo te države v Sloveniji velikega zaveznika.

Eva Igrl: Logar je svoje delo opravil z odliko

Eva Irgl (SDS) je poudarila, da je dosedanji zunanji minister Anže Logar svoje delo opravil z odliko. »Izboljšali smo komunikacijo med državami,« je dejala poslanka in poudarila, da je bilo v času Logarjevega ministorvanja veliko številno bilateralnih pogovorov in drugih srečanj s tujimi državniki. »Z nekaterimi smo oblikovali tudi tople, prijateljske odnose med državami.« Izrazila je upanje, da se bo takšna zunanja politika nadaljevala tudi v bodoče.

Fajonova je napovedala tudi prizadevanje za to, da bo slovenska diplomacija v mednarodnih odnosih ostajala v ospredju kot oblikovalka učinkovitih sprememb. Napovedala je posodobitev strategije in zakona o zunanjih zadevah. Ministrstvo po njenih besedah potrebuje močno diplomatsko akademijo, Fajonova pa si bo prizadevala tudi za profesionalno diplomacijo in izboljšanje statusa slovenskih diplomatk in diplomatov.