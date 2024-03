Zaradi našega članka končno kupili ranč

Šele v 10. krogu prodaje se je končno našel kupec za ranč nekdanjega milijonarja Mirana Vuka, ki je že od leta 2014 v osebnem stečaju. »Zadovoljen sem, zelo sem se trudil, zdaj pa je končno prišlo do prodaje,« nam je v petek potrdil stečajni upravitelj Dragan Manjulov.

Koliko je za ranč ponudil kupec, ki je bil pripravljen najbolj odpreti denarnico, upravitelj ni želel razkriti. Skrivnost ostaja tudi, kdo je kupec in ali gre za pravno ali fizično osebo. Povedal nam je le, da ni iz lokalnega okolja, je pa Slovenec.

Vse to se prodaja zaradi osebnega stečaja Mirana Vuka.

»Lahko vam povem, da so na javni dražbi sodelovale tri osebe in da se je cena zato dvignila,« je povedal Manjulov. Prodaja je trenutno v fazi podpisa kupo-prodajne pogodbe, stečajno sodišče pa je že zaprosil za izdajo soglasja h kupo-prodajni pogodbi. Ko bo soglasje pravnomočno, sledi priprava davčne napovedi, ko bo davek plačan in obveznosti poravnane, bo sodišču predlagal izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu. S pravnomočnostjo sklepa sledi primopredaja posestva na Turškem Vrhu.

Izklicna cena je bila postavljena pri 468.000 evrov, kupca pa bodo bremenile še pripadajoče davščine.

Vendarle so ga prodali. FOTO: Upravitelj

Do denarja bivše žene

Stečaj Mirana Vuka se je začel že leta 2014, kdaj bo končan, pa je odvisno tudi od razpleta v osebnem stečaju Darinke Vuk, nekdanje žene Mirana Vuka. Lani je upravitelj unovčil več kot 800.000 evrov denarnih sredstev iz stečaja omenjene, v katerem je nekdanji podjetnik, danes pa upokojenec, glavni upnik. Manjulov pričakuje še eno manjšo razdelitev: »Ne morem zapreti, dokler ni unovčena vsa stečajna masa. Ko bom videl, da je tam zadeva končana, je to signal zame, da lahko pripravim razdelitev splošne stečajne mase, da bodo vsi upniki dobili, kar jim pripada, ne le ti, ki imajo hipoteke.«

Eden od objektov s posestva, ki ga je kot celoto prodajal upravitelj. FOTO: Upravitelj

Po enem od scenarijev bi se stečaj lahko končal še letos, a ocenjuje, da je realnejša možnost, da bo to drugo leto, in sicer po 11 letih. To je tudi najdlje trajajoči stečaj Manjulova.

Na koncu se nam je Manjulov še zahvalil: »Kupec, ki je bil na ogledu teden pred dražbo, je rekel, da je v Delu prebral članek na temo Vuka. Potem me je poklical, ali bi lahko prišel na ogled, in je prišel. Ogledov je bilo osem, ampak ta gospod, ki je prebral v Delu – rekel je, da je bilo objavljeno tudi v Slovenskih novicah –, je prišel na dražbo in nepremičnino tudi kupil. Tako da se vam moram zahvaliti.«