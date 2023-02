Zaradi napake dveh bencinskih servisov, so se kvarili avti. Petrol pojasnjuje ...

V torek smo poročali o neljubem dogodku, ki se je zgodil na dveh bencinskih servisih na Goriškem. Nemalo ljudi je namreč imelo težave z njihovimi avti zaradi napačnega goriva. Niso pa sami natočili napačnega goriva, kot se raztresenim ljudem rado zgodi, ampak je to bilo posledica napake zaposlenih na Petrolovih bencinskih servisih, in sicer novogoriškem servisu Rožna dolina in v Brdih na bencinskem servisu Štaloni.

Kaj točno se je dogajalo, smo preverili pri lastniku bencinskega servisa družbi Petrol. Zanimalo nas je tudi, kakšen je postopek reklamacije in vračila stroškov za popravilo avta. V odgovoru so sporočili le, da je prišlo do mešanja goriv, kar sta na obeh servisih odkrila tam zaposlena: »Takoj po zaznani napaki je bila prodaja goriv ustavljena. Skladno s sprejetimi protokoli, s kupci, ki so kupili oziroma natočili neustrezno gorivo, aktivno rešujemo reklamacijske zahtevke, na podlagi katerih bomo v celoti povrnili nastalo škodo, in se jim, enako kot smo to storili ob prejetju reklamacije, za neljubo situacijo tudi na tem mestu opravičujemo«.

