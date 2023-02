Ne boste verjeli, kaj se jim je zgodilo na bencinskem servisu v Rožni dolini

Takšna je bila nedavna vožnja Primorca, ki je gorivo natočil na bencinskem servisu v Rožni dolini v Novi Gorici, poročajo Primorske novice. Avto se je pokvaril, mehanik pa je lastniku avta povedal, da je natočil napačno gorivo. V avtu je bil dizel namesto bencina.

To pa se ni zgodilo le enemu kupcu, ampak več ljudem. Za napako pa niso bili kriva sami, ampak zaposleni na bencinskem servisu. Po nesreči so namreč narobe napolnili rezervarje za gorivo. Tam, kamor bi morali natočiti bencin, so natočili dizel, pišejo Primorske novice. Enaka napaka se je primerila tudi bencinskemu servisu v Brdih. Več informacij sledi.

Kaj točno se je dogajalo, preverjamo pri lastniku bencinskega servisa. Ko dobimo odgovore, vam jih takoj sporočimo.