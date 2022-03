Zanimiva odločitev Roberta Goloba, oglasil se je tudi Janša

Robert Golob je v začetku marca, še pred uradno predstavitvijo programa in kandidatov na listi Gibanja Svoboda, zatrdil, da ne bo imel twitter računa, saj da se bo na ta način izognil »skušnjavi hitrih prstov«. Njegova odločitev pa se očitno zdi nepredstavljiva in neizvedljiva aktualnemu premierju Janezu Janši.

Janša je na twitterju objavil fotografijo z omenjeno izjavo goloba, nato pa zadevo še pokomentiral. »V virtualnem svetu Mediane in Ninamedie je to možno, v realnem vladnem in evropskem pa ne. Vsi predsedniki vlad in držav #EU imajo Twitter račun. Biti brez na tem mestu je danes isto kot nekoč biti nepismen,« je med drugim zapisal.

Profila Roberta Goloba ni mogoče zaslediti na nobenem od družbenih omrežij, je pa zato toliko bolj aktivna stranka Gibanje Svoboda.