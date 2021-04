Ali lahko po novem prosto potujemo na Hrvaško?

Kako na Hrvaško?

Ustavno sodišče je včeraj sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena vladnega odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije covida 19 ter do končne odločitve zadržalo izvrševanje tega člena, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu.Na ministrstvu za notranje zadeve smo preverili, kaj to pomeni za slovenske državljane, ali lahko posledično prosto prehajamo mejo? Kot so nam odgovorili, sklep ustavnega sodišča že velja danes od polnoči dalje, izstop iz države pa je tako možen brez izpolnjevanja teh pogojev. Po odloku, ki ga je vlada sprejela konec marca, je bil namreč izstop iz države dovoljen le osebam, ki so prebolele covid 19 ali so že bile cepljene ter nekaterim izjemam.Tako po novem znova lahko slovenski državljani brez posebnih potrdil izstopajo iz države.Prek hrvaških obmejnih organov pa boste tako odšli z negativnim PCR-testom (48 ur od odvzema), potrdilom, da smo preboleli covid (potrdilo mora biti staro najmanj 11 in največ 180 dni), prav tako pa tudi z negativnim hitrim testom (48 ur od odvzema) ali potrdilom o cepljenju (14 dni po prvem cepljenju oz. 21 dni od prvega odmerka cepiva AstraZenece). Potrdil ne potrebujejo otroci, mlajši od 7 let, med izjeme sodijo tudi potniki v tranzitu, čezmejni delavci, šolarji, nujni družinski stiki, nujni zdravstveni posegi, nujni poslovni razlogi, delavci v kritični infrastrukturi.Pogoji za vstop v Slovenijo iz Hrvaške pa se niso spremenili in so še vedno precej strogi. Za vstop v državo potrebujete negativen PCR-test, potrdilo, da je oseba prebolela covid (in od simptomov ni minilo več kot 6 mesecev) ali pa dokazilo o cepljenju. V nasprotnem primeru vas časa 10-dnevna karantena, ki je ni mogoče prekiniti s testiranjem.Tudi za vstop veljajo omenjene izjeme, ob čemer mednje ne sodijo več lastniki nepremičnin niti vzdrževalna dela za 12 ur.​Določbe za vstop sicer veljajo do 12. aprila, vlada naj bi spremembe o omejitvah prehajanja mej sporočila že danes.