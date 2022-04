Zakonca Brščič ločena, živita na različnih naslovih: to pojasnjujeta

Doslej smo že dodobra prečesali volilne liste s kandidati za poslance. O znanih obrazih smo že pisali v članku To so estradniki, ki so se vključili v volilno kampanjo. Ta teden so gospodinjstva v domače nabiralnike prejela brošuro Državne volilne komisije, ki predstavlja osebne podatke kandidatov. Oglejmo si nekaj zanimivosti.

Oče in sin, Boris in Nik Popovič. FOTO: Zaslonski posnetek se bo skušala v parlament zavihteti na krilih mladih. Med njimi je tudi sin predsednika stranke Nik Popovič, ki je star 22 let, po izobrazbi gimnazijski maturant in po poklicu direktor. Morda se sliši nekoliko nenavadno, da je pri teh letih direktor, a vendarle je njegov oče koprski podjetnik in nekdanji župan. Nik vodi družinsko podjetje in je 100-odstotni lastnik pohištvenega podjetja v Kopru. Boris Popovič nam je nedavno, ko smo ga vprašali, kje ima volilni štab, odgovoril, da kar v pohištvenem podjetju svoje žene. Zdi se, da kljub mlademu direktorju posle večinsko opravlja njegova mati Eva. Nik bo glasove zbiral v dveh okrajih: v Šiški in na Viču v Ljubljani.

Andrej Šiško, predsednik Zedinjene Slovenije FOTO: Leon Vidic, Delo

Politično se opredeljuje tudi 24-letni sin. Skupaj sta na listi Zedinjene Slovenije Po poklicu je trgovec na bencinskem servisu, s kandidaturo v Mariboru pa se želi prebiti v državni zbor.

Zasebno in poslovno življenje se prepletata tudi pri zakoncih Brščič, med katerima je 21 let razlike. Če je volivce pri pregledu volilnega seznama zaskrbelo, da imata težave v zakonu, ker živita na ločenih naslovih, jih lahko pomirimo. Predsednik Domovinske lige Bernard nam je odgovoril, da z Normo Marijo ostajata mož in žena. »Z Normo sva poročena, živiva skupaj. Samo stalni naslov imava različno prijavljen. Sem lastnik oziroma 50-odstotni solastnik obeh nepremičnin na obeh naslovih.« Oba naslova sta v Ljubljani.

V politiko se vrača Srečko Prijatelj. Po dveh prestanih zapornih kaznih je tokrat kandidat stranke SNS v volilni enoti Novo mesto. V zgodovino se je zapisal, ker je bil prvi med slovenskimi predstavniki ljudstva, ki so morali v zapor. V politiki je že od leta 1994,v parlament je bil izvoljen dvakrat.

Manjšim strankam je zaradi šibkejše mreže na terenu težje sestaviti volilne liste, zato ni presenečenje, da si pogosto pomagajo z družinskimi člani. Je tudi primer, ko za poslance kandidira kar celotna štiričlanska družina, ali ko oseba pri 22 letih še vedno ni končala gimnazijskega izobraževanja. V Sloveniji za poslance kandidira skupaj 1464 ljudi.