To so estradniki, ki so se vključili v volilno kampanjo

Za dvig prepoznavnosti stranke pred vsakimi volitvami v ospredje stopijo tudi obrazi iz sveta znanih in slavnih. Nekaj slovenskih estradnikov, pevcev, športnikov se je odločilo, da vstopijo tudi v politiko. Med vidnejšimi obrazi iz različnih sfer družbe se v boj za poslanski mandat med drugim podajata tudi športnika Dejan Zavec (Gibanje Svoboda) in Urška Žolnir Jugovar (Povežimo Slovenijo), novinarji Blaž Zgaga (SD), Mojca Šetinc Pašek (Gibanje Svoboda) in Alenka Sivka (Gibanje Svoboda), igralec in voditelj Jonas Žnidaršič (SD), glasbenik Boštjan Konečnik (SDS), nekdanji novinar na Pop TV Aleksander Prosen Kralj (Gibanje Svoboda), nekdanja televizijska voditeljica Tamara Vonta (Gibanje Svoboda), pevec Oto Pestner (Povežimo Slovenijo), nekdanja manekenka in udeleženka šova Kmetija Špela Hojnik, kuharica Alma Rekić (Naša prihodnost in Dobra država), Zlatan Ćordić (Naša prihodnost in Dobra država), politik Miha Jazbinšek (Vesna), tekmovalec šova Ljubezen po domače Ibrahim Nouhoum ...

Zveneča glasbena imena se pridružujejo strankam v času volilne kampanje, četudi v stranki ne kandidirajo vedno za poslance. Doslej so se že dodobra poveselili na druženju Povežimo Slovenijo, kjer so člani rajali v glasbenih spremljavah legendarnega Ota Pestnerja in Omarja Naberja.

Na sobotnem taboru NSi so družbo zabavali vsem dobro znani Čuki, a zanimivo, da stranka na svojih omrežjih z dogodka, ko je na odru stala glasbena skupina, ni objavila nobenega posnetka. Namesto njih je posnetek kar sam naredil pevec skupine Jože Potrebuješ.

V politične vode je skočil v času epidemije kontroverzni raper Zlatan Ćordić Zlatko, ki se je pridružil strani Naša prihodnost in Dobra država.

Stranke v času kampanje organizirajo okrogle mize z različno tematiko. Okrogle mize Gibanja Svoboda o pravni državi sta se udeležila odvetnica Nataša Pirc Musar in pravnik Peter Čeferin. Gibanju Svoboda je podporo na enem od dogodkov izrazila tudi ruska violinistka Tatiana Yakuntskova, ki živi v Gradcu. Športnik Dejan Zavec, ki je eno bolj prepoznavnih imen v stranki Gibanja Svoboda, se za zdaj pri volilnih aktivnostih stranke drži še nekoliko nazaj in ga na fotografijah in posnetkih z dogodkov ni mogoče opaziti.

Aktivnejšo vlogo v primerjavi z Zavcem je v kampanji zavzel stari obraz televizije Jonas Žnidaršič, ki na volitvah kandidira za poslanca SD. Stranki je v veliko pomoč, saj za pridobivanje volilnih glasov ob cestah drži oglasne volilne plakate, se udeležuje volilnih shodov, sprehodov in šahira. Jonasa na facebooku javno podpirajo znani obrazi, denimo kolumnist Marko Crnkovič, voditelj in komik Lado Bizovičar, dolgoletna partnerica Alenka Kavčič ...

Stranko Levica s kandidaturo podpira profesorica sociologije in kolumnistka Svetlana Slapšak, ki je tudi redna protestnica na petkovih (kolesarskih) shodih proti vladi Janeza Janše. Na teh shodih so med glasbeniki izstopali Darko Nikolovski (nekdaj Zares, potem Levica), Jadranka Juras, Kombinatke in pevec Jani Kovačič.

Kdo bo s pevskimi vložki v času kampanje spremljal vladno stranko SDS? Pred leti so s stranko sodelovali pevka Nuška Drašček, zmagovalka Eme Ana Soklič, Oto Pestner, Marta Zore.

Na levo so se v preteklosti nagibali Magnifico, Zoran Predin, Rock 'n' Band ...

Glede na videno na facebooku in instagramu se zdi, da volilna kampanja na terenu poteka bolj umirjeno, z obiski tržnic, mest, posameznih okroglih miz. Morda so si še največ zabave, plesa in petja doslej privoščili v NSi in skupini strank Povežimo Slovenijo. Številna zveneča imena slovenske estrade doslej na instagramu niso razkrila, katera stranka jih je doslej najbolj pritegnila, vprašanje pa je, ali sploh bodo.

V času epidemije in referenduma o vodi so se javno opredeljevali Saška Landero, Tanja Ribič, Werner, Adi Smolar in številni drugi. Do volitev je sicer manj kot tri tedne, a še dovolj časa za nove simpatizerje in estradniške povezave s politiko.