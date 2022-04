10 poslancev bo pomahalo parlamentu v slovo, od tega pet iz vrst SDS

Za 88 poslanskih mest se bo na volitvah v DZ po sicer še nepopolnih podatkih potegovalo 1464 kandidatov. V boj za poslanski mandat se podaja 80 poslancev iztekajočega se sklica DZ, 10 ministrov in več županov. Med kandidati je nekaj več kot 44 odstotkov žensk. Poslanski kandidati štejejo od 18 do 82 let, povprečna starost je nekaj manj kot 49 let.

V osmih volilnih enotah je na 20 kandidatnih listah 1464 kandidatov, še pet pa se jih poteguje za izvolitev za poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Pri vložitvi kandidatnih list morajo stranke upoštevati 35-odstotne spolne kvote, med vsemi kandidati za 88 poslancev je po do zdaj znanih podatkih 649 žensk, kar predstavlja nekaj več kot 44 odstotkov.

Večina od 90 poslancev aktualnega sklica si tudi želi ponovno izvolitev, na listah jih kandidira 80. Med poslanci naslednjega sklica parlamenta tako ne bo Janeza Moškriča, Jureta Ferjana in Karmen Kozmus Ferjan, Marka Pogačnika in Nade Brinovšek iz vrst SDS, Franca Jurše in Ivana Hrška iz poslanske skupine Desus in Mihaela Prevca iz vrst NSi. Med kandidati za poslance prav tako ni predsednika DZ Igorja Zorčiča in poslanca Željka Ciglerja, ki je v začetku leta iz poslanske skupine Levica prestopil med poslance SD.

Med ministri aktualne vlade se jih bo za poslanski sedež potegovalo 10. Poleg predsednikov koalicijskih strank Mateja Tonina (NSi) in Zdravka Počivalška (Konkretno) so to še Anže Logar, Aleš Hojs, Janez Cigler Kralj, Simona Kustec, Jernej Vrtovec, Jože Podgoršek, Zvonko Černač in Mark Boris Andrijanič.

V volilno tekmo vstopa 13 poklicnih županov

V volilno tekmo vstopa 13 poklicnih županj in županov, med drugim župan Tolmina Uroš Brežan (Gibanje Svoboda), župan Tržiča Borut Sajovic (Gibanje Svoboda), župan Logatca Berto Menard (Povežimo Slovenijo), župan Moravč Milan Balažic (Povežimo Slovenijo), župan občine Kobilje Darko Horvat (Povežimo Slovenijo), župan Rogatca Martin Mikolič (NSi) in župan Iga Janez Cimperman (Povežimo Slovenijo). Med poklicnimi županjami pa se bosta za glasove volivcev potegovali županja Semiča Polona Kambič (Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba) in županja Dravograda Marijana Cigala (NSi).

Med kandidati pravniki, ekonomisti, direktorji, učitelji, natakarji, zeliščarji

Sicer pa kandidati prihajajo z različnih poklicnih področij. Med njimi je kar nekaj pravnikov in ekonomistov, direktorjev družb, učiteljev in zdravnikov. Za poslansko funkcijo kandidira tudi nekaj samostojnih podjetnikov, kmetovalcev, natakarjev in umetnikov. Med kandidati pa najdemo tudi zeliščarja, hipnoterapevta, antikvarja, učiteljico joge in arheologa.

Znani obrazi na volitvah

Med vidnejšimi obrazi iz različnih sfer družbe se v boj za poslanski mandat med drugim podajata tudi športnika Dejan Zavec (Gibanje Svoboda) in Urška Žolnir Jugovar (Povežimo Slovenijo), novinarji Blaž Zgaga (SD), Mojca Šetinc Pašek (Gibanje Svoboda) in Alenka Sivka (Gibanje Svoboda), igralec in voditelj Jonas Žnidaršič (SD) in glasbenik Boštjan Konečnik (SDS).

Na listi 59 študentov, kar nekaj upokojencev, 18 jih ima le osnovno šolo

Na kandidatnih listah je po do zdaj znanih podatkih še 59 študentov, največ na listi Piratske stranke Slovenije in kar nekaj upokojencev, slednjih največ iz Desusa

Kandidati za poslance imajo tudi raznoliko izobrazbeno strukturo. Največ, kar 461 kandidatov ima visokošolsko izobrazbo 2. stopnje. Med kandidati je 69 doktorjev znanosti, 18 pa jih je zaključilo le osnovno šolo.

Najstarejša kandidatka stara 82 let, povprečna starost 49 let

Tudi zastopanost kandidatov glede na starostno strukturo je pestra. Najstarejša kandidatka je 82-letna Tatjana Voj, ki jo je na svojo listo uvrstila SAB. Na Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo pa kandidira 18-letni Jaka Krčovnik, ki je najmlajši poslanski kandidat. Povprečna starost kandidatov bo na dan parlamentarnih volitev nekaj manj kot 49 let.