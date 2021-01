Zakaj v Sloveniji ni na voljo ruskega cepiva proti novemu koronavirusu?

V zadnjih tednih je veliko govora o cepljenju proti novemu koronavirusu, ki bi končno končal koronavirusno pandemijo. Težava je, da imamo cepiva v zelo omejeni količini. Doslej je Evropska agencija za zdravila (Ema) pogojno odobrila dve cepivi: Pfizer-Biontechovo, s katerim v Sloveniji že cepimo, in Modernino. To pa ne pomeni, da so to edina cepiva, ki obstajajo. Že kar nekaj časa lahko slišimo denimo o obetavnem kitajskem, pa ruskem, ki se imenuje Sputnik V. Z zadnjim, ki naj bi bilo 95-odstotno učinkovito, ponekod že cepijo (čeprav naj bi pri razvoju preskočili nekaj faz razvoja), naročila zanj pa naj bi prišla iz okoli 50 držav – tako poročajo nekateri mediji. Med tistimi državami, ki so ga nekaj že dobile, je tudi članica EU Madžarska.Če ga lahko imajo oni, zakaj ga potem ne moremo imeti tudi v Sloveniji? To vprašanje smo zastavili ministrstvu za zdravje, ki ga po odhoduzačasno vodi: »Cepivo Sputnik nima dovoljenja za promet odobrenega od Evropske agencije za zdravila, niti zanj ni izdal dovoljenje slovenski regulator, to je javna agencija za zdravila.«Kako je potem mogoče, da je Madžarska dobila dostop do ruskega cepiva? Če se članica sklicuje na nujne in izredne razmere, potem se lahko Emo s cepivi, ki so še v razvoju, preskoči. A cepivo mora ostati le na trgu članice, ki se je za tak korak odločila, morebitne posledice pa prav tako nosi sama.​Naj za konec dodamo, da Madžari cepiva Sputnik V menda ne bodo uporabljali zaradi premajhnih proizvodnih kapacitet.