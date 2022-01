Zadnji dan za nakup e-vinjete: preverite, kje jo še lahko dobite ceneje

Cestninske nalepke se po 13 letih poslavljajo z vetrobranskih stekel, z jutrišnjim dnem jih bodo zamenjale elektronske vinjete. Jo že imate? Ste vedeli, da jo ponekod lahko dobite tudi po znižani ceni oz. z ugodnostmi? Kljub temu da barvne palete nalepk odhajajo iz prodajo, pa tudi elektronske vinjete številni ponudniki podarjajo kot ugodnost ob nakupu nekaterih storitev. Zbrali smo nekaj priporočil.

Nakup e-vinjete sicer Dars priporoča prek spleta, saj se tam lahko izognete vrsti, so pa e-vinjete na voljo tudi na vseh dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci).

Nekaj ugodnosti, ki smo jih našli v uredništvu:

Na Petrolu nakup vinjete prinaša brezplačno kavo in trikratne točke zvestobe ter možnost dobitka v nagradni igri.

udi bencinski servisi OMV so za nakup e-vinjete organizirali nagradno igro, člani kluba pa prejmejo dvojne točke zvestobe.

Servisi MOL podarjajo trojne točke in kavo.

AMZS svojim članom ob nakupu podarja 5 € dobroimetja na člansko kartico.

V Lesnini kupcem za velike nakupe (nad 1800 evrov) vinjeto podarijo.

V Sparu nakup e-vinjete omogočajo brez obresti na obroke.

Pazljivo pri nakupu

Elektronskih vinjet so v dveh mesecih prodali blizu 370.000 (v zadnjem tednu več kot 20.000 dnevno). Pri Darsu voznikom svetujejo, naj ne odlašajo do zadnjega dne. »Pozivamo jih tudi, naj ob nakupu temeljito preverijo podatke o registrski številki, cestninskem razredu in začetku veljavnosti e-vinjete.«

S prihodom elektronskih vinjet se tako poslavljajo cestninske nalepke. Prodaja teh je v primerjavi z letom 2020, ko so začasno veljali strogi protikoronski ukrepi, krepko zrasla. Od decembra 2020 do konca lanskega novembra je Dars prodal 6,57 milijona vinjet z letnico 2021, kar je 42 odstotkov več, kot je v primerljivem obdobju prodal vinjet z letnico 2020. Vrednost prodanih vinjet je znašala 176,87 milijona evrov, kar je 28,91 milijona evrov več kot v enakem obdobju predlani. Je bila pa prodaja za 18,26 milijona evrov nižja od primerljive prodaje vinjete z letnico 2019, torej pred izbruhom pandemije.