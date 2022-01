Že čez nekaj dni se bomo vozili z elektronsko vinjeto. Jo že imate?

Februar je pred vrati, že čez nekaj dni bo na slovenskih avtocestah zaživel nov režim plačevanja cestnin. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) namesto nalepk uvaja elektronske vinjete.

Sistem prodaje e-vinjet poteka že od decembra, na Darsu pravijo, da ne beležijo tehničnih težav, uporabnikom, ki niso toliko vešči spletne prodaje, pa z veseljem pomagajo v klicnem centru: na telefonski številki: (0)1 518 8 350 oziroma elektronskem naslovu: evinjeta@dars.si, 24 ur na dan in vse dni v letu.

Vse, kar morate vedeti o nakupu e-vinjete, si preberite tukaj.

Kot so sporočili, so do 25. januarja 2022 prodali 321.317 e-vinjet, samo v torek 20.685. Od 1. decembra 2021 do 25. januarja 2022 je bilo od 321.317 e-vinjet 28 odstotkov prodanih prek spleta, preostali delež pa na t. i. fizičnih prodajnih mestih (npr. bencinskih servisih).

Preverite podatke

»Pričakujemo, da bo prodaja, tako kot doslej, tudi v prihodnje potekala brez večjih težav. Ob tem uporabnikom svetujemo, naj z nakupom ne odlašajo do zadnjega dne. Pozivamo jih tudi, naj ob nakupu temeljito preverijo podatke o registrski številki, cestninskem razredu in začetku veljavnosti e-vinjete,« so opozorili.

Pri spletnem nakupu moramo biti posebej pozorni pri vnosu registrske številke. Poleg registrske številke je treba preveriti tudi cestninski razred (ali e-vinjeto kupujemo za osebno vozilo, za kombinirano vozilo ali za motorno kolo) ter veljavnost vinjete (bili so primeri, ko so uporabniki želeli na primer danes uporabljati avtocesto, vendar so njeno veljavnost napačno določili na primer konec meseca). Preden potrdimo nakup je treba vse navedene podatke preveriti.

Težava uporabnikov v spletni trgovini

Kot so opazili, je trenutno najpogostejša težava uporabnikov, ki želijo vinjeto kupiti v spletni trgovini, da nimajo plačilne kartice, ki bi bila aktivirana za spletno nakupovanje. To težavo morajo seveda uporabniki rešiti pri svoji banki.

Če gre za nakup podjetja, pa pri Darsu svetujejo, naj nakup prek spleta opravijo kot registrirani (in ne anonimni) uporabniki, ker bodo samo tako potem lahko takoj dobili tudi račun v skladu z Zakonom o DDV.

Pozor, če boste izbrali nakazilo

Sicer pa je e-vinjeto možno kupiti tudi na podlagi izdelave ponudbe prek spleta in nakazila kupnine na transakcijski račun družbe DARS. V tem primeru je treba vinjeto naročiti vsaj štiri delovne dni pred začetkom prvega dneva veljavnosti. Ta rešitev je primerna predvsem za pravne osebe, ki potrebujejo večje število vinjet za svoj vozni park. »Ključno je, da ponudbo za e-vinjete izdelajo in plačajo pravočasno, da pri plačilu navedejo pravilen sklic in znesek – v nasprotnem primeru se vinjete ne bodo kreirale samodejno oziroma se sploh ne bodo kreirale.«