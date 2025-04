Morilec direktorja zavarovalnice krivde ne prizna

Luigi Mangione, ki je obtožen umora direktorja zdravstvene zavarovalnice United Health Briana Thompsona lani decembra na newyorškem Manhattnu, se je na zveznem sodišču v New Yorku izrekel za nedolžnega.

Mangione je obtožen, da je zasledoval in naklepno umoril Thompsona, zaradi česar 26-letniku v primeru obsodbe grozi smrtna kazen. Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi je v začetku meseca napovedala, da bo zvezno tožilstvo obsodbo na smrt tudi zahtevalo.

Obtoženca preganjajo tudi na državnem sodišču New Yorka, kjer se je za nedolžnega izrekel že decembra lani. V New Yorku mu v najslabšem primeru grozi dosmrtni zapor, ker država ne pozna smrtne kazni.

Dobil mnogo oboževalk

Mangione je po napadu na Thompsona pobegnil iz New Yorka, ujeli pa so ga nekaj dni kasneje v zvezni državi Pensilvaniji in izročili v New York.

Primer v ZDA močno odmeva, Mangione pa je v slogu zvezdnikov na svojo stran pridobil številne oboževalke. Številni Američani zaradi umora niso ogorčeni, saj so jezni na zdravstvene zavarovalnice, ki še vedno pogosto zavračajo plačilo zdravljenj v najdražjem sistemu na svetu.