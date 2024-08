Znano, kaj bodo jedli in kje bodo spali Dragićevi zvezdniki: nekateri so že v Ljubljani (VIDEO)

V soboto se v ljubljanskih Stožicah obeta dobrodelni spektakel – Noč zmaja, na katerem se bo od svoje profesionalne košarkarske kariere poslovil Goran Dragić. V soboto se bo v razprodanih Stožicah potekala tekma, večer prej pa bo Goran priredil gala večerjo, na kateri bosta z Luko Dončićem izbirala ekipi.

Za goste na gala večerji bo kuhal priznani slovenski chef, Luka Jezeršek. Da bo vse, tako kot mora biti, sta Goran in njegova Greice okušala pred dnevi, ko so zanju na ljubljanskem gradu naredili kulinarično preizkušnjo.

Postregli jim bodo z malimi prigrizki: dimljena tuna s sezamom, sladkokislo redkvico, wasabi majonezo in kumaro, ter sirov kreker s čebulno marmelado, kroglico kozje skute, pecan orehom in jagodnim gelom. Za hladno predjed bodo postregli brancinov ceviche, nektarine, mlado čebulo, čili majonezo, olje bazilike in čipsom črne rižote. Za glavno jed bodo jedli počasi pečeno govedino z umami omako, krompirjevo terino, in marinirano rdeče zelje z gorčičnimi semeni. Ustvarili so tudi poseben cocktail, ki so ga poimenovali Dragon cocktail.

Nekateri zvezdniki že prihajajo v Ljubljano

Naša prestolnica bo tako v teh dneh gostila smetano svetovne košarke. Na seznamu udeležencev so Steve Nash, Luka Dončić, Dirk Nowitzki, Nikola Jokić, Chris Bosh, Loul Deng, Boban Marjanović, Beno Udrih, Bogdan Bogdanović, Marko Simonović, Luis Scola, Dejan Bodiroga, Predrag Danilović, Marko Gudurić, Saša Zagorac, Nebojša Joksimović, Leandro Barbosa, Zoran Dragić, Jaka Lakovič, Miroslav Berić, Jaka Blažič, Edo Murić, Erazem Lorbek, Domen Lorbek, Žiga Dimec, Nikola Vučević, Aleksej Nikolić, Marko Milić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Aleksandar Ćapin, Vlatko Čančar, Uroš Slokar, Rašo Nesterović, Saša Pavlović, Sani Bečirović, Boštjan Nachbar, Matjaž Smodiš, Primož Brezec, Klemen Prepelič in Miha Zupan.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Dragić

Poleg bivših in zdajšnjih igralcev bodo v Stožice prišli tudi trenerji in košarkarski delavci, ki so bili povezani z Goranom Dragićem tekom kariere. Med njimi Kevin McHale, Aleksandar Đorđević, Jure Zdovc, Memi Bečirović, Aleš Pipan, Aleksandar Đikić, Rado Trifunović, Spasoje Todorović in Igor Kokoškov.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Dragić

Nekateri zvezdniki so že prišli v Ljubljano, natančneje v ljubljanski Austria Trend Hotel, ki je tudi uradni hotel dogodka Noč zmaja (I feel Slovenia Night of the Dragon«.

V hotel jih je poleg gostitelja Dragića prišel pozdravit tudi Luka Dončić. Več pa v videoposnetku spodaj:

Danes opoldan bo v hotelu potekal poslovni pogovor, zvečer pa sledi Dobrodelna gala večerja v dvorani Stožice pred jutrišnjo poslovilno tekmo.