S tem pogumnim dejanjem si je Mira prislužila kup pohval (FOTO)

Kače so ene tistih živali, ki se jih ljudje praviloma bojimo ali pa jih vsaj ne maramo. To je morda s smiselno v deželah, kjer živijo strupenjače, pri nas pa so te redke, a kljub temu ne manjka strahu pred njimi. Zato je toliko več pozornosti požela gesta zaposlenih v knjižnici Medvode, ki so doživeli bližnje srečanje s kobranko.

To se menda ni zgodilo prvič, so pojasnili v objavi, ki so jo s sledilci delili na družabnem omrežju. »Gre za nenevarno, nestrupeno kačo, ki najde pot tudi v naš atrij, na teraso, v iskanju zavetja pa zaide celo v knjižnico,« so zapisali in dodali fotografijo na pogled precej strašne in velike kače ter pogumne sodelavke Mire, ki je kači pomagala na bolj varno in primerno mesto.

Pod objavo so se seveda vsuli komentarji, ki so Miro pohvalili za pogum, nekateri pa so se ji tudi zahvalili, da tako lepo skrbi za živali, ki bi jih marsikdo drug raje kar pokončal, četudi mu nočejo žalega.