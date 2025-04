Proti stresu na delovnem mestu je odlična roza barva

Energijska terapevtka Cyndi Dale pravi, da je stranki, ki so ji sodelavci spodnašali ideje, predlagala, naj si pred sestanki predstavlja, da sedi v roza piramidi. »Roza je barva ljubezni, trikotnik predstavlja kreativnost. Temelj piramide je kvadrat, ki odraža stabilnost,« pojasni. Vedenje kolegov se je spremenilo, celo napredovala je v službi.

»Odlična zaščita proti stresu na delovnem mestu je roza barva v našem polju, z njo lahko spremenimo negativno v pozitivno. Z zlato spodbudimo spremembe in ustavimo energijski ali konkretni napad na nas, zelena pomaga ustaviti ponavljajoče se vzorce in nas postavi na novo pot, srebrna odbija energijo drugih in jo vrača k njim samim. Oblika kroga nas ščiti pred boleznimi, zlobo drugih, prepreči, da bi nam nalagali delo. Kvadrat nas takoj zaščiti pred vampirizmom in napadi, trikotnik pa spodbudi drugačne rešitve.« Nosite lahko tudi oblačila teh barv in nakit takih oblik.