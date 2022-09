Za večji del Slovenije gorijo rdeči alarmi. Arso opozarja: Ukrepajte

Zvečer in ponoči je večji del države zajelo močno neurje, a očitno nevarnosti še ni konec. Danes so predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji napovedani dolgotrajni krajevni nalivi, opozarja agencija za okolje (Arso), predvsem na Primorskem tudi močnejše nevihte. Večji del države je tako obarvan v rdečo in oranžno barvo, kar pomeni, da je potrebno ukrepanje. Opozorilo velja do sobote opolnoči.

Za večji del Slovenije veljajo opozorila. FOTO: Meteo.si

Močno deževje z lokalnimi nalivi, ki je zajelo Slovenijo, povzroča težave tudi v prometu. V Ljubljani je zaradi poplavljenega cestišča pri železniškem podvozu še vedno zaprta Zaloška cesta. Zaradi poplav, udorov cestišč in zemeljskih plazov so zaprti tudi nekateri drugi odseki cest po državi.

Pri agenciji za okolje bodo ob izdaji opozorila o obilnih padavinah, krajevnem neurju in hudourniških poplavah ob 10. uri podali izjavo za javnost. Predstavili bodo intenzivnost in obseg teh intenzivnih meteoroloških in hidroloških dogodkov. Dogajanje bomo spremljali v živo.