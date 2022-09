Burna noč po Sloveniji: poplavljena stanovanja, udar strele in plazovi ogrožali prebivalce (FOTO)

Močno deževje z lokalnimi nalivi, ki je v četrtek in ponoči zajelo vso Slovenijo, je povzročilo precej nevšečnosti. Voda je zalivala kletne prostore, gasilci so reševali vozila iz poplavljenih podvozov, sprožilo se je več zemeljskih plazov, narasli potoki in hudourniki pa so ogrožali več objektov. Dolgotrajni nalivi so napovedani tudi za danes.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so po do zdaj zbranih podatkih zabeležili 191 dogodkov po vsej državi. Aktiviranih je bilo 87 gasilskih enot, od teh šest poklicnih.

Gasilci so v večini primerov črpali meteorno vodo iz kletnih prostorov stanovanjskih objektov, avtosalonov, dvoran, gospodarskih objektov, industrijskih stavb, knjižnic, nakupovalnih prostorov, poslovnih objektov, prodajaln, gostinskih prostorov, skladišč, šol, vrtcev, lekarne in Narodne galerije.

Voda je poplavila tudi več podvozov, iz katerih so morali gasilci reševati obstala vozila. Zaradi padavin se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov, zaradi katerih je bilo zaprtih več cest. Na teh lokacijah so odstranili več podrtih dreves in prekrili več streh objektov. V občini Ankaran pa se je pretrgal tudi električni kabel.

Narasli potoki in hudourniki so ogrožali več objektov, ki so jih gasilci zavarovali s protipoplavnimi vrečami.

Udar strele je zanetil požar na ostrešju stanovanjskega objekta v v Ljubljani. Ogenj je popolnoma uničil 50 kvadratnih metrov ostrešja in del kuhinje v mansardi.

Zagorelo je tudi ostrešje gospodarskega poslopja v občini Kozje.

Prebivalce z območja občine Moravče so obvestili, da je zaradi kaljenja vodnega vira Ples, ki so ga povzročili močni nalivi, do nadaljnjega prekinjena oskrba s pitno vodo v naseljih Drtija, Mošenik, Češnjice, Tuštanj, Vrhpolje, Rudnik in zahodnem delu naselja Moravče. Na terenu so dežurne ekipe, ki se trudijo težave odpraviti v najkrajšem mogočem času.

Tudi za danes agencija za okolje napoveduje dolgotrajne krajevne nalive predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, predvsem na Primorskem tudi močnejše nevihte.