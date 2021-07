Za Slovenijo izdano opozorilo: prihajajo nalivi, nevihte in toča

Arso opozarja: V vzhodni in jugovzhodni Sloveniji lahko do sobote zvečer ob nalivih pade od 50 do 80 litrov dežja na m2. Ob tem se lahko razlivajo hudourniški vodotoki.

Danes bo oblačno s padavinami, delno nevihtami, ki bodo pogostejše v vzhodnih in jugovzhodnih krajih. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 °C, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Večja verjetnost za nastanek krajevnih neviht bo po napovedih portala Neurje.si v popoldanskem času, ko bodo vzhodni vetrovi nad naše kraje prinesli večjo zalogo razpoložljive potencialne konvektivne energije (CAPE).Nad vzhodno polovico države (Koroška, Štajerska, Prekmurje, Dolenjska) se bodo čez dan občasno pojavljale močnejše padavine z dolgotrajnejšimi nalivi. Lokalno bo nad določenimi območji padla večja količina padavin v razmeroma kratkem času, zato obstaja nevarnost lokalnih hudourniških poplav.Na skrajnem vzhodu Slovenije, v bližini meje s Hrvaško, predvsem v Prekmurju in na Štajerskem, lahko popoldne ob nevihtah nalive spremljajo tudi manjša toča ali sodra ter sunki nevihtnega piša.Jutri bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, več jih bo v vzhodni polovici države. Pihal bo severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju do 21, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 °C.