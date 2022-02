Za sanjsko poroko vse na enem mestu (FOTO)

Odmevni dogodek, ki je bil lani iz znanih razlogov odpovedan, je v ta del Slovenskih goric pripeljal številne mlade pare, ki se nameravajo v kratkem poročiti. Kot so nam povedali organizatorji, so na tokratnem poročnem sejmu predstavili tako rekoč vse potrebno za sanjsko poroko, tako da si morajo tisti, ki se želijo vezati, samo še poiskati ženina ali nevesto.

Žal so zaradi pogojev in omejitev, ki še vedno veljajo, veliko reči predstavljali virtualno. V živo je bila pestra izbira slovesnih pogrinjkov, poročnih tort in slaščic, fotografiranja in snemanja porok, najema šotorov, razsvetljave, posebnih efektov, okraskov, ki so jih pripravili dekoraterji, gostinci so predstavili svečane koktajle, penine in menije.

Pari so lahko izvedeli vse od a do ž za najlepši dan.

Cvetličarji so pokazali cvetlične dekoracije in balonske okrasitve, zraven je bila tudi glasbena skupina. Za ogled so bili zanimivi albumi, polni lepih spominov na minule poroke, in še kaj bi se našlo.

Ponudniki storitev in produktov so za pripravo sanjske poroke bodočim mladoporočencem na enem mestu predstavili nove trende in jim osebno svetovali pri načrtovanju in izvedbi velikega dne. Zaročenci so v živo pogrešali kakšen salon poročnih oblek in zlatarja, morebiti ponudnika frizerskih in kozmetičnih storitev, ki bi svetoval pri poročni pričeski, manikiri in pedikuri, saj ne smemo prezreti, da gre pri poroki za nepozaben življenjski dogodek.

Bodočim mladoporo-čencem smo za načrtovanje njihovega sanjskega dne želeli ponuditi vse na enem mestu.

»Pred leti smo se za organizacijo poročnega sejma odločili predvsem zato, ker pri organiziranju poroke potrebujemo tudi zunanje sodelavce, ki nam pomagajo dopolniti našo prioritetno ponudbo, gostinstvo. Predvsem pa smo jim želeli ponuditi vse na enem mestu za načrtovanje njihovega sanjskega dne, se pravi: poročno obleko, poročne prstane, torto, šopek ipd. To je tudi priložnost za zbiranje informacij, ogled vsega, kar je v trendu, novega in tudi razburljivega,« so nam povedali organizatorji iz Gostilne in picerije Lekežič v Benediktu.

Predstavili so slovesne torte.

Klasično belo so dopolnjevali večinoma pastelni toni pogrinjkov.