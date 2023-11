Za med so šle zlasti ženske in moške spodnjice

Mesto, ki se je včasih imenovalo Oberradkersburg, je znano po komercialnih sejmih, ki jih prireja družba Pomurski sejem, ter po znameniti radgonski zlati penini – obe dejavnosti imata tam dolgoletno in uspešno tradicijo. V Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu na drugi strani reke Mure pa že od 1710. vsakega 15. novembra prirejajo krajevni in verski Leopoldov sejem. Včasih so na god sv. Leopolda na območju Trat, kjer stoji znameniti smodniški stolp in kjer je zraslo stanovanjsko naselje, potekali tudi živinski sejmi; živali so prignali celo iz Avstrije in Hrvaške.

Lačen ni bil nihče! FOTO: Ludvik Kramberger

Leopoldov sejem, ki ga je vedno obiskovalo veliko takrat po večini kmečkega prebivalstva, se je ohranil. Na prodaj je bilo veliko ročnih izdelkov in pripomočkov, ki so jih pri vsaki hiši potrebovali pri kmetovanju, največkrat so bile to lesene grablje, kosišča za koso, brezove in sirkove metle, vrvi iz prediva, krplje za nošenje listja ali krme, toporišča za razno orodje, motike, lopate, krampe, gospodinje so kupovale lončene izdelke, zlasti sklede, dükle, pekače za meso in druge jedi v krušni peči, cvetlične lončke in še mnogo drugega, a to je stvar preteklosti, kajti dandanes takšni izdelki niso več v ospredju.

Suha roba je del stalne ponudbe Leopoldovega sejma. FOTO: Ludvik Kramberger

Najštevilnejši so bili sicer prodajalci suhe robe iz okolice Ribnice, tradicionalna ponudba pa je zajemala predvsem prodajo sirkovih in brezovih metel.

Že več kot 300 let

Eden od kupcev, ki si je na ramo obesil krplje, nam je zaupal: »Veste, že kot otrok sem s krpljami nosil listje, ki smo ga grabili v bližnjem gozdu in travniškem sadovnjaku. Nastiljali smo ga in pripravili najboljši gnoj. Krplje pa sem kupil, da jih bom izobesil v spomin na preteklost in za okras.« Med prodajalci je bilo veliko tistih, ki prodajajo industrijsko robo, med ponudniki pa so bili tudi domačini, ki so se predstavljali z društveno dejavnostjo, denimo TD Negova - Spodnji Ivanjci, svoje ročne izdelke je prestavila Valerija Cer iz Črešnjevcev.

Krplje za listje, spomin in okras FOTO: Ludvik Kramberger

Od tam prihaja tudi kmetija Jančar, ki je ponujala svoje pridelke, prišlo je Društvo kmečkih žena in deklet Gornja Radgona, pridružili so se predsedniki čebelarskih društev, društev za zaščito živali ... Prišlo je veliko tujih gostov, sejem pa je bil dobro obiskan tudi v avstrijski Radgoni, v središču mesta, kjer se bili prav tako Slovenci, med njimi ljudski pevec, pisatelj in humorist Danilo Rajh s Spodnje Ščavnice.

Predstavila so se čebelarska društva. FOTO: Ludvik Kramberger

Po splošnem prepričanju je bil letošnji sejem, ki ga prirejajo več kot 300 let, nadvse uspešen, saj je velik del ponudbe zamenjal lastnika. Za med so šle zlasti moške in ženske spodnjice, tudi dolge oziroma zimske, pa cenovno ugodne sirkove metle, nekateri so jih kupili po dve, tri, tudi medenjaki in medena srca, prav tako sveže in sušeno sadje in katere povrtnine, ne pozabimo na lopate za sneg.

Metle so bile tako poceni, da so nekateri kupili po dve, tri. FOTO: Ludvik Kramberger

Priljubljen je bil napitek sv. Martina, zaželena je raznovrstna kulinarika, kot so dobre domače klobase, gibanice, kvasenice, meso iz tünke in zaseka. Dan je minil v soncu – in tako je šlo v promet bistveno manj dežnikov. Mnogi so ponujali odslužene in rabljene predmete.

Niti sladkih dobrot ni manjkalo. FOTO: Ludvik Kramberger

Poudarimo, da je Leopoldov sejem najstarejši tovrstni dogodek na tem območju, na katerem je mogoče kupiti tako rekoč vse, predvsem pa pripomočke za kmetovalce in vsakdanjo uporabo. Ne nazadnje se ga ljudje zelo radi udeležijo, pa naj gre za nakup ali vsaj klepet ob špricarju in klobasi.