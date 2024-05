Za Manco Košir bo v sredo v nebo poletelo 30 belih metuljev

Poročali smo že, da bo pogreb Mance Košir v sredo ob 16. uri na ljubljanskih Žalah. Ob tem je njena hčerka Tina Košir sporočila:

»Na dan pogreba bo žara od 7h zjutraj v vežici Sv. Jožefa, kjer boste lahko tudi zapisali svoje sporočilo v žalno knjigo. Za to priložnost pa jo bomo raje preimenovali v knjigo navdiha in hvaležnosti. Manca je želela, da bi nas bilo čim več oblečenih v belo. "Moja smrt ni črna, je bela," nam je poročala v zadnjih dneh, ko so njene zaprte oči že zrle navznoter v mehko, mile tišine polno belino. Pa da bi prišli metulji, je zahrepenela. Če boste imeli na sebi simbol metulja v kakršnikoli obliki, bo zelo lepo. A največ velja Metulj odprtega srca: da bi naša odprta srca utripala v radostni harmoniji povezanosti, to si najbolj želimo. Vse ostalo je drugotnega pomena.

Namesto rož vas prosimo za donacijo v namen, ki je Manci toliko pomenil: za detabuizacijo umiranja in smrti ter za čim kvalitetnejšo in čim dostopnejšo paliativno oskrbo.«

Iz društva Humanitarček pa so sporočili, da se bodo pokojni poklonili poklonili na prav poseben način. »8.5. ob 16.00 bo zanjo v nebo poletelo 30 belih metuljev, ki jih je vzgojila naša Ninna, in sicer glogovih belink. Glogova belinka (Aporia crataegi) je velik metulj s snežno belimi krili in izrazito poudarjenimi žilami. Te so pri samcih črne, pri samicah pa temno rjave. Njen trup je gosto belodlakav, noge so črne. Tudi antene so črne, le njihov kijasto oblikovan vrh je bel. S časom glogove belinke izgubljajo luskice, ki pokrivajo njihova krila, zato so lahko ta proti koncu sezone pojavljanja te vrste skoraj v celoti prozorna. Žile ostajajo temne, ker niso pokrite z luskicami. Metulje bomo izpustili po dogovoru z biologi, na travniku, v miru, zato bo izpusti “zaprtega tipa”. Želimo si namreč, da si najdejo svoj življenjski prostor in se rodbine širijo naprej, kot Mančine misli.

Vsi ostali pa ste vabljeni, da se Manci poklonite na Žalah - 8.5., oblečeni v belo in z metuljem v rokah (pa naj bo okrasek, risba, broška, zaponka).«