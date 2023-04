Za koalicijski predlog se je zavzela tudi Tina Gaber, zdaj so ga na KGZS povozili

Koalicijski predlog novele zakona o zaščiti živali je po mnenju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) popolnoma neprimeren. »Ni bil usklajen s stroko, zato je nepremišljen in uvaja rokohitrske rešitve za zaščito živali, ki lahko povzročijo več škode kot koristi,« so prepričani na zbornici.

Vladni poslanci s prvopodpisano Meiro Hot so 13. aprila vložili novelo zakona o zaščiti živali. Zadnje mesece je na področju zaščite živali aktivno delala tudi partnerka predsednika vlade Roberta Goloba Tina Gaber, ljubiteljica živali in zagovornica njihovih pravic. Marca se je tudi srečala z državno sekretarko za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud Maksimiljano Polak in z njo med drugim govorila o slovenskih zavetiščih.

Srečanje državne sekretarke Maksimiljane Polak s predstavniki zagovornikov živali, med katerimi je bila tudi Tina Gaber. FOTO: Gov.si

Kaj naj bi bilo spornega v koalicijskem predlogu?

Najbolj sporna novost v predlagani noveli zakona je po mnenju KGZS uvedba pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali. »Pooblaščeni svetovalci bi po novem potrebovali 40-urni tečaj, po katerem naj bi znali presojati pravilnost oskrbe tako rejnih živali kot hišnih ljubljenčkov, lahko bi celo svetovati skrbnikom živali. Gre za razvrednotenje veterinarskega poklica,« so ocenili na zbornici. Ob tem so izpostavili, da se uradni veterinarji za opravljanje teh nalog usposabljajo več let, s šestletnim študijem in štiriletno prakso.

Predlog novele prav tako pooblaščenim svetovalcem daje možnost, da vstopijo na zasebno lastnino in zbirajo dokaze, pri čemer gre po oceni KGZS za hud poseg v zasebnost. »Glede na na hitro usposobljene svetovalce in aktivistično držo nekaterih društev za zaščito živali je upravičena skrb, da bodo pogosto prekoračena pooblastila in tudi neutemeljeno poseganje v zasebno sfero skrbnika živali,« so izpostavili.

Zaradi napak so lahko dokazi izločeni

Za zbiranje dokazov veljajo natančna pravila, so poudarili na KGZS in dodali, da je potrebna ustrezna usposobljenost, zaradi napak so lahko dokazi tudi izločeni. »V tem primeru pa se na hitro izobraženemu posamezniku dopušča zbiranje dokazov, ki se kasneje pozneje skupaj z njegovimi izjavami uporabijo v uradnih postopkih. Gre za prekomerna pooblastila, ki pomenijo tudi kršitev temeljnih ustavnih načel,« so navedli.

»Nesprejemljivo je, da bo nekdo s 40-urnim tečajem nad pooblaščenimi osebami, ki se bodo morale celo zagovarjati pred njim. Predlagana novela uzakonja ovaduštvo,« je dejal predsednik KGZS Roman Žveglič.

Sporno tudi označevanje mačk in privezovanje psov

Po mnenju zbornice sta sporna tudi obveznost označevanja mačk in prepoved privezovanja psov. Kmečko dvorišče je poseben prostor, na katerem so tradicionalno prisotne mačke, tudi potepuške, nad katerimi ni mogoče imeti nadzora, zato čipiranje v tem primeru ni smiselno. Prav tako to za kmeta predstavlja visok strošek, so zapisali.

»Tudi pri prepovedi privezovanja psov je treba upoštevati posebnost kmečkih dvorišč. Privezovanje je včasih nujno zaradi aktivnosti na kmetiji,« so pojasnili. KGZS meni, da je treba določiti jasna merila in pogoje glede površine za gibanje in ne v celoti prepovedati privezovanje psov.

Na nejasnost in nedorečenost zakonskega predloga po njihovem mnenju kaže tudi samo besedilo, saj, kot so navedli, obrazložitve zakona povzročajo dodatno zmedo glede predlaganih rešitev. »Iz predloga zakona tako ne izhaja, ali je videonadzor v klavnicah obvezen ali gre za presojo inšpektorja v konkretno uvedenem postopku. Prav tako je nedorečena uvedba prehodnih hlevov,« so navedli primer.

Zaradi vseh nejasnosti je po mnenju KGZS težko ocenjevati tudi finančne posledice vseh predlaganih sprememb in dopolnitev. »Posledično se vzbuja skrb, kako bodo zaradi novih nalog pooblaščeni veterinarji izvajali obstoječe naloge, kar pa bi lahko vplivalo na kakovost živil ter zdravje in varnost potrošnikov,« so sklenili odziv.