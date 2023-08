Za bolnike zmanjkuje tega zdravila, ker ga mnogi uporabljajo zaradi stranskega učinka

V zadnjem času se je povečalo povpraševanje po zdravilih, ki spadajo v skupino agonistov receptorjev glukagonu podobnega peptida-1 (GLP-1-RA), javnost o ugotovitvah svetovne zdravstvene organizacije WHO opozarja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Gre za zdravila, ki se izdajajo v lekarnah na recept in so namenjena zdravljenju sladkorne bolezni tipa II.

Občasno ga zmanjkuje

»Po svetu se tržijo pod različnimi blagovnimi znamkami, prisotna so tudi na trgu Republike Slovenije (denimo Ozempic v obliki peresnika za injiciranje, o njem smo več pisali v članku Ozempic: Čudežno zdravilo za hujšanje. A kaj se zgodi, ko ga nehate jemati?). Prodaja teh zdravil preko spletne lekarne v Sloveniji ni dovoljena,« opozarjajo. V zadnjem času je povpraševanje po teh zdravilih povečano, saj omenjeno zdravilo mnogi koristijo zaradi učinka zniževanja telesne teže. »Zaradi povečanega povpraševanja po teh zdravilih in njihove nenadzorovane uporabe prihaja do občasnih pomanjkanj teh zdravil, kar lahko negativno vpliva na njihovo razpoložljivost za ljudi s sladkorno boleznijo tipa II in ima za posledico poslabšanje zdravstvenega stanja oziroma kvalitete življenja teh ljudi.«

Nepreverjeno je lahko nevarno

WHO opozarja, da se na trgu pojavljajo ponaredki zdravil iz te skupine: »V obtoku je lahko več različic ponaredkov, ne glede na blagovno znamko. Večinoma se prodajajo in distribuirajo prek nereguliranih prodajnih mest, tudi preko družbenih medijev. Na spletu se pojavlja veliko informacij, ki posredno ali neposredno oglašujejo uporabo teh izdelkov za hujšanje in s tem spodbujajo ljudi k nabavi zdravil pri nepreverjenih prodajalcih. Dvomljivi spletni viri za ta zdravila ne zahtevajo zdravniškega recepta.«

JAZMP opozarja, da ponarejeni izdelki niso ne odobreni ne nadzorovani s strani pristojnih organov in so morda proizvedeni v popolnoma neustreznih pogojih s strani nekvalificiranega osebja, lahko vsebujejo prevelike ali premajhne količine učinkovin, neznane nečistoče, lahko so okuženi z bakterijami. »Tudi distribucijske poti niso regulirane in niso pod nadzorom pristojnih organov. Vse to pomeni, da je kakovost, varnost in učinkovitost takšnih izdelkov zelo vprašljiva,« opozarjajo javnost.

