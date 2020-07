Za ameriškega zvezdnika poslikala panjsko končnico

REUTERS PICTURES Ne ve še, kakšno presenečenje mu pripravlja slovenska vojakinja. FOTO: REUTERS

Brez uspeha prek družabnih omrežij

Mož po piku skoraj umrl

83

let bo v ponedeljek dopolnil Freeman.

Vasi pod Krvavcem se ponašajo z dolgoletno tradicijo čebelarstva, Gorenjska in Koroška pa sta tudi domovini poslikave panjskih končnic, kakršnih ne poznajo nikjer drugje na svetu. Zato ni prav nič nenavadnega, da se je 52-letniz Zgornjega Brnika te dni, ko smo obhajali svetovni dan čebel, utrnila prav posebna ideja.Ljubiteljska slikarka, sicer zaposlena v poveljstvu logistične brigade vojašnice Petra Petriča v Kranju, bi rada podarila panj s panjskimi končnicami ameriškemu igralcu. A kaj imajo skupnega čebele in filmski velikan?»Sem njegova velika oboževalka, predvsem zato, ker je velik ljubitelj čebel in se mi zdi preprost človek. Svoj prostrani ranč je preuredil v zatočišče za čebele, zato bi mu rada ob njegovem rojstnem dnevu, ki ga praznuje 1. junija, podarila delček slovenske kulturne dediščine, in sicer panj, poslikan z motivi panjskih končnic. Prav Slovenci smo namreč zaslužni, da se praznuje svetovni dan čebel, in prepričana sem, da bi bil takšnega darila zelo vesel,« pripoveduje Jana.A do velikega igralca, ki se ga spomnimo po mnogih odličnih filmih, od Robina Hooda – Princa tatov, Šoferja gospodične Daisy, Preden se stegneva, Neoproščeno do Kaznilnice odrešitve, ni prav lahko priti. Jana je s pomočjo hčerke že poskusila s sporočili prek družabnih omrežij, a ni bilo nobenega odziva. Verjetno ima toliko oboževalcev, da mu objave urejajo drugi ljudje, zato je poskusila do naslova priti tudi prek veleposlaništva ZDA v Sloveniji. »Rekli so mi, da se bodo pozanimali, kako bi se to dalo urediti, in zdaj čakam na njihovo sporočilo. Zelo si želim, da bi mi to uspelo speljati, tudi če malo zamudimo rojstni dan. Veste, sem kar trmasta in zagotovo mi bo uspelo. Vse imam že pripravljeno, samo še naslov dobim in dam na letalo,« odločno nadaljuje.Za Morgana Freemana ima izdelana dva različna panja, po vsej verjetnosti mu bo poslala tistega, na katerem sta narisani panjski končnici z motivom otresanja panja, pod njim pa motiv, ki prikazuje slovenski rek, da kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. »Gre za značilen humoreskni motiv, ko se na panjski končnici malo pohecamo iz svojega značaja. Na poslikavi namreč eden vleče kravo za roge, drugi za rep, tretji, ki je odvetnik, pa jo molze,« opiše darilo ameriškemu igralcu.Jana je že tretja generacija ljubiteljskih slikarjev v družini, tradicijo pa nadaljuje njena hči. Za panjske končnice se je odločila šele pred nekaj leti, odločitev pa je povezana z njeno upokojitvijo. Že s 15 leti je namreč začela delati, in kot zaposlena v Slovenski vojski niti ne sme več delati, potem ko zadosti vsem pogojem. Zato je seveda začela razmišljati, kaj bo počela, potem ko ne bo več hodila v službo. Leta 2014 je k njej prišel gospod iz njene vasi, ali bi mu poslikala čebelnjak. In je poskusila ter ugotovila, da jo to zelo veseli.Jana panje kupi pri mizarju in nato poslika končnice. Panj najprej zaščiti s trakovi, nato s svinčnikom nariše motiv in ga večkrat prebarva z akrilnimi barvami. Sledijo obrobe, nato pa vse skupaj polakira z do čebel prijaznim lakom. Za en panj porabi tudi 15 ur, a kot pravi, ji je to ustvarjanje v velik užitek. Le žal ji je, da doma ne morejo imeti čebelnjaka, saj je njen mož alergičen na pike in je lani zaradi hude reakcije ob piku sršena skoraj umrl.A ne le poslikave, Jana bi s čebelami naredila iz Slovenije še bolj čebeljo deželo. »Smo narod čebelarjev, a vseeno se mi zdi, da je to še premalo prepoznavno. Smo tudi prelepa zelena dežela in oboje bi se dalo še bolj povezati. S svojim darilom bi rada pokazala na našo čebelarsko tradicijo, na splošno pa bi želela, da bi se takšna promocija izvajala na še višji ravni. Želim si, na primer, da bi panjske končnice postale tako znane, kot so ruske babuške. In potem bi kdo v tujini prišel na obisk h komu, ki bi imel panjsko končnico, in rekel, saj to je pa iz Slovenije. Želim si tudi, da bi bila Slovenija še bolj čebelja turistična dežela. Povsod imamo samo koruzo, jaz bi pa iz polij naredila travnike za čebeljo pašo, da bi lahko tujci pripeljali svoje čebele. To bi bila tudi odlična možnost zaslužka, pa še čebelam bi se dobro godilo,« je prepričana Jana Tušar.