Z olimpijsko baklo plavali v novem bazenu (FOTO)

Slovenska olimpijska bakla že od 17. aprila letos potuje po naši državi, včeraj se je ustavila v Novem mestu, kjer je bila deležna še posebne pozornosti, saj so sprejem bakle v dolenjski prestolnici posvetili 100-letnici zlatih olimpijskih medalj Leona Štuklja.

»Letos mineva dvakrat sto let; najprej sto let od osvojenih obeh zlatih olimpijskih medalj Leona Štuklja, prvega Slovenca z zlato olimpijsko kolajno, in sto let od olimpijskih iger v Parizu. Leon Štukelj je tekmoval v Parizu od 17. do 19. julija, podelitev olimpijskih medalj je bila 20. julija, potem pa so se vrnili v Slovenijo. Kjer koli se je ustavil, so za olimpionika pripravili velik sprejem. Kolegi Sokoli so ga pričakali na vsaki železniški postaji, večji sprejem je bil tudi v Ljubljani, 26. julija pa se je Leon Štukelj vrnil v Novo mesto, kjer so ga Novomeščani pričakali na železniški postaji v Bršljinu in ga nesli vse do Glavnega trga. Tukaj na Glavnem trgu ga je pričakal župan Josip Režek s tistim znamenitim pozdravom Ave Triumfator. In zanimivo, ta sprejem je bil 26. julija, letos pa se olimpijske igre začnejo prav na ta dan,« je dejala Jasna Dokl Osolnik, direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto in nekdanja vrhunska športnica.

Bakla je del poti potovala v družbi predstavnikov ranljivih skupin.

Gasilci so na Kandijskem mostu po prejemu bakle prikazali gasilsko vajo.

Dodala je, da je Štukelj vse življenje poudarjal, da je Novomeščan, ne glede na to, da je v Novem mestu živel le 29 let, v Mariboru pa 72. »Velikokrat je povedal, da se je tukaj rodil, tukaj se je šolal, tukaj je začel svoje športne korake, od tod je šel na tri največja tekmovanja in v Novem mestu se je tudi odločil za svoj poklic,« je še dodala.

Štukelj je že leta 1968 postal častni občan Novega mesta, vrsto let se je udeleževal raznih dogodkov, Novomeščani pa so se mu oddolžili na različne načine. V Dolenjskem muzeju so o njem pripravili že štiri razstave, v Novem mestu so športno dvorano poimenovali po njem, v njej je njegov doprsni kip, leta 2012 so mu postavili spomenik v Kandiji, vsako leto podeljujejo kipec z njegovo podobo najboljšim športnikom občine, lani je dobil tudi svojo brv, torej Brv Leona Štuklja v Irči vasi, nanj pa se bodo spomnili tudi v letošnjem jubilejnem letu. Ne le z razstavo na Glavnem trgu, pač pa tudi s premiero novega dokumentarnega filma, ki ga pripravlja rojak Klemen Dvornik.

Na Glavni trg, kjer je bil pred sto leti sprejem za Leona Štuklja, so baklo prinesli trije novomeški olimpijci: Jože Smole, Igor Primc in Sandi Papež.

Slovenska olimpijska bakla se je za začetek v novem Olimpijskem centru Novo mesto potopila v nov plavalni bazen, nato pa pot nadaljevala na kolesih proti mestnemu jedru. Prečkala je Štukljevo in Julijino brv ter Kandijski most, baklo pa so nosili in na poti pospremili številni športniki in gasilci. Na Glavni trg so jo prinesli trije novomeški olimpijci: kolesarja Jože Smole in Sandi Papež ter metalec diska Igor Primc. Med njenimi nosilci je bil tudi slepi Novomeščan Uroš Pleskovič, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih, bakli pa so del poti družbo delali tudi člani Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine.

Mladi športniki so ponosno tekli z baklo.