Obsežne poplave niso prizanesle niti občini Kamnik. Številni so se znašli v izjemni stiski, ko so izgubili svoje domove in vse, kar so v njih imeli. Prizadeti občani so s pomočjo prijateljev nemudoma začeli sanacijo škode, zelo hitro pa so bili deležni pomoči in podpore različnih institucij ter številnih prostovoljcev.

Ekipa Zavoda za turizem in šport Kamnik se je v sodelovanju z Občino Kamnik odločila, da za pomoč prizadetim ob poplavah organizira veliki dobrodelni koncert z močnim sporočilom: Koncert za Kamnik – z glasbo gradimo prihodnost, ki bo v Športni dvorani Kamnik v soboto, 30. septembra, ob 19. uri.

Povabilu k dobrodelnosti se je odzval Orkester Slovenske vojske. V tem zelo posebnem dogodku bodo orkestru sledili priznani pevci in pevke, kot so Alenka Godec, Nuša Derenda, Tinkara Kovač, Irena Yebuah Tiran, Rudi Bučar, Marko Vozelj, Zala Smolnikar in skupina Katrinas. »Kulturno dogajanje v Kamniku je bilo po poplavah močno okrnjeno. Ta dogodek nam daje možnost, da uživamo v koncertu največjih slovenskih glasbenih izvajalcev, hkrati pa prispevamo v dober namen. Iz srca bi se rad zahvalil tudi vsem izvajalcem, ki so se v ta namen odpovedali svojemu honorarju,« je povedal vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec. Vstopnice lahko kupite na www.mojekarte.si.