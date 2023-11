Z bleščečim dogodkom so se jim poklonili: krožnik in kozarec sta popoln par

Še pred prazničnimi rajanji se je podjetje Lidl v hotelu Antiq Palace v Ljubljani z bleščečim dogodkom poklonilo popolnim parom – kulinaričnim, torej tistim, ki žlahtnijo krožnike in kozarce, in ljudem, s katerimi že nekaj let skupaj gradijo uspešne poslovne zgodbe.

Lidl Slovenija ob izteku leta v okviru prodaje izdelkov blagovne znamke Deluxe tradicionalno del sredstev podari v dobrodelne namene. Letos jih bodo namenili otrokom iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Center IRIS).

»Veseli me, da smo tu v živo in ne le prek zaslonov. Predvsem zato, ker nam sodelovanje z Lidlovimi dolgoletnimi ambasadorji, ki so tukaj z nami, z mediji, dobavitelji in vsemi ostalimi poslovnimi partnerji veliko pomeni,« je zbrane pozdravila Anita Srac, vodja področja marketing v Lidlu Slovenija.

Popolni pari

V središču pozornosti je bila premium linija Deluxe, v katero se uvrščajo specialitete, kot sta dimljeni škotski losos in švicarski sir Tête de Moine. V slogu blagovne znamke je bil večer obarvan v črno in belo, po zaslugi novosti v liniji, slovenske praznične penine, pa tudi zlato, ti trije odtenki so bili tudi oblačilna zapoved. Prav linija Deluxe – nakup ​njenih izdelkov bo to zimo vključeval dobrodelnost, saj bo del denarja namenjen centru IRIS za slepe in slabovidne otroke ter otroke z avtizmom – je na dogodku našla svoj popolni par. Vina, ki se kar najbolje podajo k poslasticam, je predstavila priznana sommelierka in svetovno ugledna poznavalka vin Mira Šemić.

Z izdelki Deluxe in vinsko spremljavo iz Lidlove vinoteke lahko ustvarimo popolno praznično razvajanje. FOTO: Leon Vidic

Pevka Regina ob penini, ki je doživela premiero prav na dogodku. FOTO: Leon Vidic

Katka Bogataj pravi, da sta z Lidlom popoln par. FOTO: Leon Vidic

»Nikoli nisem bila in nikoli ne bom vinski snob. Zato me tudi veseli sodelovanje z Lidlom, ki ponuja dobro vino za dobro ceno,« je zbranim zatrdila vinska akademikinja, ki skupaj z Lidlom že tri leta pripravlja tudi vinske delavnice. Šemićeva je na dogodku zbranim razkrila nekaj zanimivosti o kombinacijah hrane in vina. Med drugim je povedala, da je slovita slovenska kombinacija, pršut in teran, sicer tradicionalna, da pa k slanemu in mastnemu suhomesnemu priboljšku bolj sodijo bela vina. »K pršutu gre bolje belo sveže vino polnega telesa, saj rdeče, ki ima tanine, v kontaktu s slanim pršutom poudari ostrino in grenkobo taninov,« je pojasnila. Vino, smo lahko še izvedeli, je družabna pijača, ki jo je najlepše popiti s prijatelji in v družbi. »Zato ni prav, da je tako obdavčeno, če ima kdo prijatelje na pravih mestih, naj ukrepa,« je za konec spravila v smeh zbrane.

Med slednjimi je bilo tudi nekaj znanih obrazov, srečali smo pevko Ireno Kogoj - Regino; zaupala nam je dobro zgodbo, ki jo njena in moževa agencija ustvarja skupaj z znanim trgovcem. »Sodelovati smo začeli v najbolj vročem obdobju, med korono, in takrat ustvarili skladbo Skupaj zmoremo vse,« se spominja začetkov pred tremi leti. »Že tri leta smo zelo dober par. Funkcionalen,« je na vprašanje, kakšen par sta z Lidlom, odgovorila vplivnica Katka Bogataj, ki pomaga prek družbenih omrežij skupaj z Lidlom ozaveščati javnost o nujnosti zmanjševanja količine zavržene hrane ter o različnih pomembnih problematikah, kot so rak na dojki ali modih, zavržene živali. Šolana sommelierka druge stopnje za Lidl ustvarja tudi mesečne objave na youtubu, kar ji ni težko, saj je navdušena nad njihovimi izdelki​ Deluxe. »Vsako leto čakam salamo s tartufi, ki jo imam zares rada. Ni težko predstavljati nečesa, kar je odlične kakovosti in kar imaš rad,« pove.

Zvezda večera je bila nova penina Gold Edition, ki jo je Lidl lansiral v sodelovanju s Puklavec Family Wines in bo del letošnje Lidlove praznične ponudbe​ Deluxe. »Zelo sem ponosen, kako celostno se je Lidl lotil zgodbe s penino, od videza do vsebine steklenice. Glede na to, kako so se lotili projekta, verjamem, da bo penina uspeh,« je bil ponosen direktor vinske kleti Puklavec Family Wines Gorazd Bedenčič. Penina, ki je premiero doživela prav na omenjenem dogodku, je po njegovih besedah všečna in pitna.

Vinska akademikinja Mira Šemić in chef Jure Tomič iz priznane Ošterije Debeluh FOTO: Leon Vidic

Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki vinske kleti Puklavec Family Wines, z leve vodja prodaje Borut Klanjšek, vodja marketinga Sonja Erčulj in direktor vinske kleti Gorazd Bedenčič, desno Anita Srac iz Lidla. FOTO: Klemen Razinger

V Lidlu Slovenija so ponosni, da bodo imeli njihovi izdelki Deluxe poleg odlične kakovosti že enajsto leto zapored tudi dobrodelno noto. Dogodek seveda ni minil brez simpatičnega rakuna, ki je del letošnje mednarodne Lidlove oglaševalske kampanje; videvali smo ga na televizijskih zaslonih, v trgovinah pa že čaka v obliki plišaste igrače. Nakup igrače bo tako kot nakup izdelkov Deluxe dobrodelen.