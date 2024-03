Vremenoslovec Šter objavil rdeči zemljevid Slovenije: to se v zgodovini meritev še ni zgodilo (FOTO)

Že med letošnjimi zimskimi počitnicami, ko na mnogo smučiščih ni bilo naravnega snega, je bilo jasno, da je letošnja zima milejša od lanskoletne. Tem razmišljanjem je potrdil tudi vremenoslovec Blaž Šter, ki je z razlogom objavil rdeče obravnavni zemljevid Slovenije, in zapisal, da podatki z merilnih postaj Agencije RS za okolje kažejo, da je bil februar »kar za 5,5 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem«.

Gre za največji odklon od katerega koli meseca v zgodovini meritev, pravi Šter. »Po domače: še nikoli ni bilo toliko rdeče barve na tem zemljevidu. Na srečo je bila zima in ne poletje.«

FOTO: Arso

Klimatolog Arsa Gregor Vrtačnik je pod njegov zapis dodal, da je Šter omenil največji pozitivni odklon v zgodovini. »Tudi za sredino 20. stoletja je februar 1956 za kakih 8 stopinj prehladen. Asimetričnost odklonov je značilnost našega podnebja,« je dodal Vrtačnik.

Ponekod po Sloveniji je bil toplejše za več kot 6 stopinj

Februarske temperature so od povprečja najbolj odstopale na vzhodu države. Najvišjo razliko so zabeležili na merilniku v Novem mestu, kjer je bila mesečna povprečna temperatura od dolgoletnega povprečja višja za kar 6,3 stopinje Celzija. Podobno visok odklon so zabeležili v Mariboru, kjer je bila mesečna temperatura višja za 6,1 stopinje Celzija, in Murski Soboti, kjer je ta razlika znašala 6,2 stopinje Celzija.

V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je bil minuli mesec toplejši za 5,5 stopinje Celzija, v Ljubljani pa za 5,3 stopinje. Odkloni na merilnih postajah v Biljah, Portorožu, Ratečah in na Kredarici so se gibali med 4 in 5 stopinjami Celzija.

Podatki kažejo, da smo bili tako visokih zimskih temperatur v preteklih letih že deležni, in sicer je bila zima 2007 enako topla kot letošnja.